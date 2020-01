AMD Radeon RX 5600 XT, performance su misura per 1080p

AMD estende la gamma Radeon con la neonata RX 5600 XT, una soluzione ufficialmente disponibile al pubblico e destinata al prosumer e al gaming 1080p.

AMD è focalizzata sulla realizzazione di tecnologie rivoluzionarie che ridefiniscono le potenzialità del gioco su PC, e la nuova Radeon RX 5600 XT fornisce una soluzione coinvolgente per il più grande segmento di gamer su PC con prestazioni, caratteristiche e qualità leader nel settore.

Alimentata dall’architettura RDNA di AMD, questa GPU offre prestazioni straordinarie su giochi eSports e titoli AAA selezionati rispetto alla concorrenza. Con Radeon Software Adrenalin 2020 Edition, Radeon RX 5600 XT offre esperienze di gioco visivamente sorprendenti, ad alte prestazioni e coinvolgenti con caratteristiche software come Radeon Boost, Radeon Anti-Lag e Radeon Image Sharpening.

Le specifiche di base di AMD Radeon RX 5600 XT includono 36 Compute Units, fino a 6 GByte di RAM GDDR6 e una interfaccia diretta per la memoria a 192 bit.

Radeon RX 5600 XT è ora disponibile al prezzo consigliato che parte da 299,90 Euro presso i partner AMD, tra cui ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE e XFX. Inoltre, con l'acquisto di una Radeon RX 5600 XT presso i rivenditori selezionati che aderiranno alla promozione, i giocatori potranno usufruire dell’offerta Xbox Game Pass per PC, per un accesso gratuito di tre mesi a più di 100 giochi per PC Xbox Game Pass.