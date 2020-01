Rittal, nuovi adattatori per il condizionamento IoT

Rittal porta sul mercato un adattatore per la linea di condizionatori “Blue e”, un device capace di connetterli ai sistemi di Condition Monitoring e di IoT.

Il nuovo adattatore offre molteplici possibilità di gestione dati tra le quali il monitoraggio fino a 10 unità di raffreddamento in configurazione master-slave, la raccolta e registrazione dei dati relativi ai valori elettrici e termomeccanici, l’analisi di efficienza energetica del quadro elettrico, la gestione degli allarmi relativi a guasti e superamento di soglia impostati. Tutto questo produce un risparmio economico in termini di consumi energetici e previene improvvisi e costosi fermi macchina.

Alla gestione della macchina si aggiunge il controllo e il monitoraggio della componentistica elettrica e di comando nelle applicazioni outdoor quali produzione da fonti rinnovabili, sistemi di controllo illuminazione pubblica e sistemi di videosorveglianza.

Il nuovo adattatore è compatibile con tutti i condizionatori della serie “Blue e” standard e in acciaio inox, installati a tetto o a parete e equipaggiate con controllore Comfort. Allo stesso modo le unità di raffreddamento Rittal con classificazione Nema 3R/4 o Nema 4X – spesso utilizzate all'esterno - possono essere integrate nelle applicazioni Internet of Things.

L'intero sistema può essere configurato e messo in servizio tramite il web server integrato nell'interfaccia IoT - in modo rapido, conveniente e senza necessità di programmazione. Le unità di raffreddamento Blue e sono integrate in sistemi di livello superiore utilizzando la stessa interfaccia IoT che Rittal commercializza per unità della gamma successiva, Blue e +. Rittal ha sviluppato il nuovo adattatore IoT in quanto le vecchie unità Blue e non erano in grado di comunicare direttamente con l'interfaccia IoT.