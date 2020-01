Digital Marketing, Across svela i trend del 2020

Edoardo Marrone, Direttore Commerciale di Across, mette in evidenza i principali trend riguardanti il digital marketing che si svilupperanno nel corso del 2020.

Il Digital Marketing è tra i settori che di anno in anno evolvono maggiormente proprio perché basati su tecnologie in continua evoluzione. Se infatti fino a qualche anno fa tra le attività di marketing maggiormente usate c’era Google Adwords, oggi le cose sono notevolmente cambiate, considerando anche che nel frattempo sono subentrate nuove possibilità e processi. Quali saranno, quindi, i principali trend a cui assisteremo nel 2020? Ecco le previsioni di Across (www.across.it), digital agency specializzata nel performance marketing multicanale finalizzato alla Lead Generation.