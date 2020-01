Acronis Global Cyber Summit 2020: formazione, esperti, eventi

Aperte le registrazioni all’evento promosso da Acronis, Acronis Global Cyber Summit 2020 dove esperti del settore parleranno e discuteranno di cyber protection. Giunto alla seconda edizione, l'evento di rilevanza internazionale incentrato sulla cyber protection si svolgerà presso il Fontainebleau Miami Beach di Miami, in Florida, dal 19 al 21 ottobre 2020.

I partecipanti approfondiranno le più recenti tendenze e opportunità della moderna cyber protection, la disciplina IT trasformativa che garantisce alle organizzazioni di diventare #CyberFit. Durante la giornata inaugurale dell'evento, lunedì 19 ottobre, si terranno sessioni di formazione e di certificazione, per finire con la conferenza serale della cena di benvenuto.

I partecipanti avranno modo di conoscere Acronis Cyber Protect, la soluzione di cyber protection più completa al mondo, in grado di rendere #CyberFit le infrastrutture IT. Il prodotto combina infatti protezione dei dati e protezione informatica e offre una sicurezza digitale a 360°, inclusiva di backup e recovery, difese da malware, gestione e sicurezza degli endpoint.

Serguei "SB" Beloussov, fondatore e CEO di Acronis

Nel 2019 abbiamo innescato la rivoluzione nella cyber protection, dimostrando quanto sia importante integrare protezione dei dati e sicurezza digitale. La reazione è stata travolgente, in particolare dalla community Acronis. Oggi l'intero settore ha capito perché il backup - nel senso tradizionale del termine - non è più sufficiente, ha affermato Beloussov. Abbiamo lanciato l'Acronis Global Cyber Summit 2020, ma in attesa dell'evento continueremo a espandere il nostro ecosistema di soluzioni per la cyber protection e a trasformare le modalità aziendali di protezione di dati, applicazioni e sistemi".

Eventi come l'Acronis Cyber Summit 2020 sono dedicati alla formazione dei service provider e dei professionisti in ambito IT. Acronis punta a mostrare loro come una solida strategia di cyber protection sia fonte di opportunità per le organizzazioni che vogliono diventare #CyberFit.

La rivoluzione della cyber protection è conseguente alla fine del backup tradizionale, che ha varie motivazioni. Le aziende producono ogni giorno una quantità crescente di dati, rendendo incompatibile l'idea dell'intervallo di backup con la natura always-on delle attività. I dati, le applicazioni e i sistemi organizzativi hanno un nuovo valore, che li rende obiettivi appetibili per gli hacker. Eseguire solo il backup di questi elementi non basta più: per proteggerli dagli attacchi occorre affiancare un sistema di sicurezza informatica integrata.

L'adozione di strategie e soluzioni che coniugano una collaudata protezione dei dati e una cybersecurity all'avanguardia permette di incorporare i cinque vettori della Cyber Protection, ovvero salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza (SAPAS) di dati, applicazioni e sistemi. Le aziende saranno così #CyberFit, ovvero pronte ad affrontare qualsiasi minaccia.

Un progresso condiviso

L'Acronis Global Cyber Summit 2020 prosegue sull'onda del successo dell'evento inaugurale dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di relatori di rilevanza internazionale, tra cui Robert Herjavec, CEO di The Herjavec Group, Keren Elazari, Security Analyst e ricercatore presso la Tel Aviv University ed Eric O'Neill, ex agente di controspionaggio e antiterrorismo dell'FBI.

Facendo seguito alle richieste di chi ha partecipato all'evento dello scorso anno, il programma del 2020 promette esperienze di altissimo livello e interventi dei leader di settore e della variegata community di professionisti della sicurezza digitale.