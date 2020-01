Il gruppo Angelini rinnova la Digital Identity con Avanade

Il gruppo Angelini, affiancato da Avanade, ha presentato il restyling e la creazione e il rinnovo di Intranet e dei siti web di Angelini Holding e Angelini Academy. Angelini è un player a livello internazionale nell’area salute e benessere nei settori farmaceutico e dei prodotti di largo consumo.

La nuova Intranet MyA mette a disposizione di tutti i dipendenti un ambiente collaborativo e innovativo di facile utilizzo, dove trovare tutti gli strumenti digitali utili al lavoro quotidiano, gli aggiornamenti e le comunicazioni aziendali, in modo da facilitare la sinergia e la collaborazione tra le diverse linee di business e le sedi geografiche del gruppo Angelini. Caratteristiche che hanno fatto del progetto una tra le 10 migliori Intranet del 2020, secondo l’Intranet Design Annual Award di Nielsen Norman Group.

A circa 6 mesi dal lancio MyA ha raggiunto significativi risultati in termini di ingaggio dei dipendenti registrando tempi di permanenza media (navigazione e interazione con i contenuti) della durata di 13 minuti a visita, ben distribuite su tutte le sedi geografiche del gruppo. In particolare, le pagine più visitate sono state, oltre alla Home Page, la sezione dedicata alle news, il Focus on su Angelini100, dedicato alle celebrazioni del centenario del gruppo Angelini nel 2019 e my_angelini_academy, area dedicata alla Corporate Academy del gruppo. Anche il chatbot “Angela” ha riscosso un grande successo, con oltre 2.000 contatti.

Grazie alle nuove soluzioni adottate dal gruppo Angelini, i dipendenti possono accedere ora anche da mobile e personalizzarne l’interfaccia per evidenziare ciò che è davvero rilevante per loro in base a ruolo, azienda e sede. Inoltre, MyA facilita le possibilità di collaborazione e di creazione di contenuti grazie a un agevole accesso a Microsoft Teams, ai documenti e agli appuntamenti di Outlook.

Marco Morbidelli, Chief HR&Organization Officer di Angelini Holding

La nascita della nuova intranet MyA è un esempio del processo di cambiamento culturale che Angelini ha intrapreso recentemente. I nuovi valori del gruppo - Innovazione, coinvolgimento delle persone e orientamento al risultato - ci hanno guidato nel processo di rinnovamento della piattaforma di comunicazione interna. Lanciare questo nuovo digital workplace in soli 6 mesi ci ha permesso di ottenere riconoscimenti importanti e premi di visibilità mondiale come l’inserimento tra le 10 migliori Intranet del 2020 da parte di Nielsen Norman Group.