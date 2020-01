Gino Gaspari nuovo Chief Commercial Officer Econocom Italia

Econocom Italia ha annunciato la nomina di Gino Gaspari che come nuovo Chief Commercial Officer, guiderà il team aziendale commerciale su scala nazionale. Gaspari sarà a diretto riporto del Direttore Generale, Emiliano Veronesi.

Gino Gaspari, Chief Commercial Officer Econocom Italia

Sono contento e orgoglioso di entrare a far parte di un Gruppo come Econocom. Lavorerò per portare il cliente sempre più al centro della strategia e per migliorare l’offerta dei nostri servizi. Flessibilità, innovazione, adattamento alle esigenze del cliente, sono solo alcuni degli aspetti che contraddistingueranno il mio operato in Econocom e con il mio team valorizzeremo la voce del cliente per far sì che sempre più aziende possano conseguire un vantaggio competitivo nel proprio mercato di riferimento attraverso l’offerta unica di servizi tecnologici e digitali di Econocom. Entrando in azienda ho trovato un team dinamico e desideroso di dare il massimo. Audacia, buona fede e reattività sono i tre valori che guidano il team di Econocom e che non vedo l’ora di mettere in pratica ogni giorno nel mio operato.

Gino Gaspari, 35 anni, ha un’esperienza decennale maturata in Pirelli, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità crescente tra l’Italia e gli Stati Uniti, arrivando a diventare Responsabile delle Vendite in Italia. Laureato in Economia & Marketing alla Bocconi, con un Executive Education Program in Business Strategy conseguito ad Harvard, Gaspari porta in Econocom Italia la sua esperienza in ambito commerciale, contribuendo a consolidare il posizionamento dell’azienda come partner strategico e tecnologico nella fornitura di soluzioni as a service e pay per use.

Fondamentale nello sviluppo del rapporto con gli attuali e nuovi clienti, sarà quello di rafforzare la cultura interna della customer proximity che, attraverso un cambiamento di organizzazione e processi, permetterà a Econocom Italia di essere più vicina ai propri clienti, stabilendo un canale di comunicazione più agile e creando un rapporto non solo professionale ma anche emozionale e di fiducia. Un aspetto che consente all’azienda di rispondere in modo agile e reattivo alle esigenze strategiche di business dei propri clienti e di andare incontro ai bisogni con soluzioni ad hoc, creando sia un risparmio a livello di budget che un aumento della produttività.

In qualità di Chief Commercial Officer, Gaspari contribuirà inoltre al piano di cross-fertilization per cui si andranno a sfruttare sempre di più le sinergie tra Econocom Italia e le sue tre società satellite (Asystel Italia, Bizmatica, BDF), con l’obiettivo di offrire ai clienti una struttura agile e capace di andare incontro in ogni momento alle loro esigenze.