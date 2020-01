La migrazione al cloud, il giusto supporto è fondamentale

Pagina 1 di 2

Il percorso di migrazione delle imprese verso il cloud è ormai definito; per effettuare una transizione sicura, il giusto supporto e la disponibilità di adeguati strumenti sono fondamentali.

Il cloud rappresenta il presente e il futuro delle imprese di ogni dimensione; cosa serve davvero per far decollare la cosiddetta cloud transformation?

Abilitare la transizione verso “la nuvola” può essere, in alcuni casi, complesso e oneroso per le aziende, ma è bene considerare i vantaggi che derivano da una scelta orientata al cloud nel medio periodo.

Le ragioni che portano alla migrazione di un’intera infrastruttura, o di una porzione ben definita, possono essere di varia natura ma spesso riguardano la riduzione dei costi, la necessità di concentrarsi sul proprio core business, il miglioramento dei servizi o la velocizzazione degli stessi.

Come evidenzia IDC in un recente studio, già tre CIO su quattro hanno scelto di adottare un approccio "cloud first" o "cloud also" per supportare le nuove iniziative di business delle proprie aziende. E non è un caso che un terzo dei CIO italiani consideri il cloud come imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale.

L’approccio “cloud first” sta progressivamente contaminando tutte le realtà professionali, finanche gli ambienti più conservativi e le imprese più piccole.

Come ha evidenziato Gartner in una recente analisi di settore, entro il 2020, il 90% delle organizzazioni adotterà servizi di infrastruttura basato sul cloud ibrido. Non solo, stando agli esperti di Forrester, sempre entro due anni, il mercato globale del public cloud crescerà dagli attuali 146 miliardi di dollari a 236 mld USD.

Una volta progettata e costruita l’infrastruttura è il momento del passaggio alla migrazione vera e propria.

Fatte salve le dinamiche legate al provider e al supporto hardware e software prescelto, convertire servizi o applicazioni da on premise a cloud prevede una serie di step graduali. Ed è lavorando per singoli step che è possibile garantire la sicurezza e la continuità dei servizi; non dobbiamo dimenticare che le attività di migrazione comprendono passaggi critici e molto delicati, dato che includono lo spostamento di parti di infrastruttura e di processi strategici vitali per le imprese.

Anche per questo motivo la scelta del provider cloud è strategica e influenza senza ombra di dubbio il futuro delle attività che saranno intraprese dal cliente.

Perché avviare una migrazione al cloud, o tra cloud provider?

Le ragioni che portano alla migrazione di una intera infrastruttura o solamente di una porzione ben definita, includono il livello di servizio e di esperienza che il cloud provider può garantire. Taluni provider, magari particolarmente vantaggiosi sotto il profilo economico, non sono in grado di erogare servizi di qualità, oppure non ne erogano affatto. Da non sottovalutare, poi, i Service Level Agreement (SLA), strumenti contrattuali con i quali si definiscono le metriche di servizio che dovranno essere rispettate da un fornitore di servizi nei confronti dei clienti. Parliamo di norme e obblighi contrattuali fondamentali e stringenti.

In altri casi la migrazione è determinante per garantire il necessario equilibrio geografico in termini di distribuzione dei dati, oppure per non rischiare il cosiddetto vendor lock-in.

Di fatto, oggi, buona parte dei cloud provider utilizza differenti tecnologie e architetture, spesso senza rendere pubblici i dettagli completi della struttura o quelli relativi alla progettazione degli ambienti. Proprio per questi motivi si parla di lock-in, un forte legame di dipendenza dal provider, tale per cui il cliente si trova vincolato al proprio fornitore cloud per via del gran numero di possibili problematiche che si potrebbero presentare durante la migrazione di dati, servizi e applicazioni.

Un ragionamento diverso si impone quando si tratta di migrare le applicazioni, dato che, in molti casi, le tecnologie che utilizzano i service provider non sono le stesse, dettaglio che rende molto complessa una migrazione senza soluzione di continuità.

Applicazioni ottimizzate e personalizzate per essere eseguite su specifiche piattaforme mal sopportano il cambiamento di condizioni operative e la modifica delle variabili d’ambiente. Secondo la prassi abituale l’applicazione dovrà essere programmata e personalizzata nuovamente, per soddisfare i requisiti tecnologici del nuovo provider.