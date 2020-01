4eCom, Afone Participations e la crescita degli eCommerce italiani

L’operatore francese Afone Participations, di cui è parte l’Istituto di Pagamento Afone Paiement, ha partecipato alla terza edizione di 4eCom.

L’evento di riferimento per il mondo dell’eCommerce si è tenuto a Milano ed è stato occasione di confronto fra i differenti player del settore con l'obiettivo di creare nuove opportunità di business.

Tra i professionisti intervenuti, Roberto Galati, Country Manager di Afone Italia che illustrerà le opportunità del Pagamento a rate per gli eCommerce.

Attraverso il caso studio dell’info-commerce RCE foto, Galati ha raccontato come incrementare le vendite online offrendo ai propri clienti una soluzione di pagamento in grado di rateizzare gli acquisti, ponendo l’attenzione sulla tecnologia di Soisy - istituto di pagamento italiano specializzato nel marketplace lending.

Roberto Galati, Country Manager di Afone Italia

Per far crescere il comparto eCommerce, oltre che il proprio fatturato, è fondamentale agevolare l’esperienza utente, soprattutto durante la delicata fase di pagamento. Per questa ragione offrire soluzioni sicure e rapide per il pagamento rateale diventa un plus per gli esercenti. Infatti, stando all’ultima indagine dell’Osservatorio di Assofin il credito al consumo è cresciuto del 6,2% in valore (59,5 milioni di euro) e del 10,1% nelle transazioni (253,4 milioni). L’importante cornice dell’4ecom, ci permetterà di illustrare il potenziale di una soluzione innovativa come Soisy applicato al caso di successo ottenuto con RCE Foto.