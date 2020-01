Novità in NTT, inaugurata la divisione Global Data Center

Nasce la divisione Global Data Centerdi NTT che al suo interno include 160 data center e che comprende tra l’altro e-shelter, Gyron, NTT Indonesia Nexcenter. Questa divisione va a costituire una delle più grandi piattaforme di data center a livello globale, con più di 160 data center dislocati in più di 20 paesi e regioni in grado di fornire ai clienti e ai partner di NTT Group l’accesso al più potente ecosistema digitale di portata globale e con competenze locali.

I clienti avranno accesso a una gamma completa di soluzioni tecnologiche (dai data center e dalle infrastrutture di rete fino alle applicazioni) e servizi full-lifecycle (dai servizi di consulenza e implementazione fino alla gestione continuativa) con servizi gestiti end-to-end. NTT Ltd. possiede una vasta competenza nella creazione di data centre tecnologicamente avanzati con un basso total cost of ownership (TCO) ed elevata ridondanza. La presenza globale di NTT Ltd. supporta e abilita soluzioni end-to-end offrendo, al contempo, la flessibilità necessaria per bilanciare i carichi IT critici dei clienti tra le varie sedi.

Ryuichi Matsuo, Executive Vice President della divisione Global Data Centers di NTT Ltd

Siamo consapevoli delle sfide che i nostri clienti devono affrontare durante il loro percorso di trasformazione digitaleAvere un unico partner in ambito data center in grado di soddisfare i requisiti globali consente ai nostri clienti di raggiungere più facilmente i propri obiettivi di business, in un momento in cui l’ingente utilizzo di cloud e dati sta spingendo verso una crescente domanda di maggiore capacità dei data center. Per questo motivo, abbiamo riunito le nostre aziende di data center nel mondo in un’unica entità capace di offrire una gamma completa di soluzioni e servizi data center end-to-end per fare fronte alle richieste dei nostri clienti.

La nuova divisione Global Data Centers, guidata da Ryuichi Matsuo, comprende quattro regioni che coprono le Americhe, APAC, EMEA e l’India. I leader che gestiranno le società affiliate regionali sono Doug Adams (Americhe), Takahiro Nagata (APAC), Florian Winkler (EMEA) e Sharad Sanghi (India).

I membri del team delle funzioni globali sono Takahiro Wada (Business Management), Kevin Dalton (Construction and Engineering), Kei Ito (Data Center Asset co.), Adam Tamburini (Hyperscale Sales), Bob Woolley (Operations), Naoyuki Inoue (Product Management), Junichiro Akanuma (Retail Sales), John Eland (Strategy and Corporate Development) e Masayuki Inoue (System Development).

Negli Stati Uniti, la piattaforma globale di data centers è presente nei principali mercati quali Ashburn (VA), Sacramento (CA) e Dallas (TX), con piani di espansione già in essere in Silicon Valley (CA), Chicago (IL) e Hillsboro (OR). Nella region APAC, le località interessate dalla piattaforma includono Tokyo, Osaka, Hong Kong, Singapore, Cyberjaya, Bangkok e Jakarta. In EMEA, le sedi includono Londra, Amsterdam, Francoforte, Berlino, Monaco, Vienna, Zurigo, Madrid e Johannesburg. In India, NTT Ltd. opera principalmente a Mumbai, Bangalore, Noida e Chennai.

La piattaforma globale di data center di NTT Ltd. si caratterizza per la potenza mission-critical e l’avanzato ed efficiente sistema di cooling per massimizzare le prestazioni e ridurre i costi. Gli spazi configurabili e personalizzabili e l’affidabilità di una connettività senza vincoli in termini di operatore, che include l’integrazione con ambienti ibridi o multi-cloud, sono elementi standard. I clienti possono accedere ad un servizio 24x7x365 erogato da esperti in-house per le componenti di operation, facilities management, sicurezza e logistica.