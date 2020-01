Sono tre le nuove piattaforme mobile Snapdragon di Qualcomm

Qualcomm per soddisfare la richiesta di intrattenimento, connettività e intelligenza artificiale di nuova generazione, propone ben tre piattaforme Snapdragon. Qualcomm Snapdragon 720G, 662 e 460 abiliteranno esperienze d’uso avanzate in termini di connettività, gaming e intrattenimento.

Queste nuove piattaforme mobile includono connettività 4G veloce, offrono funzionalità chiave Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 integrato con sottosistemi audio avanzati grazie a Qualcomm FastConnect serie 6, supporto a Dual-Frequency (L1 e L5) GNSS per migliorare l’accuratezza della localizzazione e maggiore solidità.

Inoltre, sono le prime soluzioni system-on-chip a supportare il sistema di posizionamento satellitare regionale indiano (NavIC).

Progettate per offrire nuove esperienze d’uso ulteriormente migliorate grazie all’intelligenza artificiale per il comparto fotografico, nell’utilizzo di assistenti vocali e in scenari virtuali always-on per una maggiore consapevolezza contestuale, queste nuove piattaforme includono anche Qualcomm AI Engine e Qualcomm Sensing Hub.