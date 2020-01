Acer Chromebook 712, pensato per il settore education

Resistente, sicuro, con due certificazioni di sicurezza aggiuntive per bambini, Chromebook 712 di Acer è stato pensato in modo specifico per il mondo scolastico.

James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc.

Ogni aspetto del nuovo Acer Chromebook 712 è stato progettato pensando all'ambiente scolastico. Oltre a soddisfare diversi standard di resistenza e sicurezza, ha anche una dotazione extra che include una tastiera adatta ai ragazzi, le più recenti tecnologie di elaborazione e Wi-Fi, per offrire a studenti e insegnanti uno strumento potente che migliorerà il coinvolgimento e l'apprendimento.

Prestazioni e design resistente in un unico prodotto

Equipaggiato con processori Intel CoreTM i3 fino alla decima generazione, Chromebook 712 offre le prestazioni necessarie per gestire operazioni particolarmente complesse e difficili come la codifica o l'editing video. La potenza di elaborazione consente inoltre agli studenti di collaborare a progetti scolastici, eseguire più app contemporaneamente e trasmettere video con facilità. Con un'autonomia fino a 12 ore, gli studenti possono lavorare per un'intera giornata scolastica con una sola carica.

Acer Chromebook 712 soddisfa i rigorosi standard militari statunitensi MIL-STD 810G ed ha una cerniera rinforzata e flessibile. Resiste ad una pressione verso il basso fino a 60 kg; gli angoli ammortizzati consentono anche di gestire cadute da un'altezza fino a 122 cm. Adatto anche agli studenti più giovani, il nuovo Acer Chromebook 712 è certificato per soddisfare due importanti standard di sicurezza dei giocattoli: ASTM F963-16 e UL/IEC 60950-1 .

Display che migliora l'apprendimento

Il nuovo Acer Chromebooks 712 migliora l'apprendimento grazie a un display con aspect ratio di 3:2, che offre agli studenti il 18 percento in più di spazio di visualizzazione verticale rispetto a un display da 16:9 di pari dimensioni. Di conseguenza, i ragazzi possono leggere più informazioni e visualizzare più immagini, come mappe e diagrammi, senza dover ricorrere allo scrolling. Il display da 12 pollici ha una risoluzione HD+ di 1366 x 912 pixel e tecnologia IPS . È disponibile nelle versioni touch (C871T) o non touch (C871).

Connettività e portabilità

Gli studenti possono rimanere connessi e apprendere ovunque grazie alla tecnologia Intel Wi-Fi 6 (Gig +) AX201 (802.11ax) a doppia banda con tecnologia MU-MIMO 2x2. Acer Chromebook 712 ha in dotazione una webcam Full HD che registra audio e video HD a 720p con una gamma dinamica molto elevata, così che gli alunni possano comunicare con i compagni nelle chat video e con Google Hangouts.

Facile da configurare, gestire e mantenere al sicuro, beneficia del supporto Google Play

Gli amministratori IT potranno installare facilmente aggiornamenti e configurare app ed estensioni tramite la gestione basata sul Web7, che semplifica l'implementazione e l’utilizzo del nuovo Chromebook, mentre l'aggancio di sicurezza Kensington garantisce che il prodotto non possa essere fisicamente rimosso.

Il nuovo Acer Chromebook 712 è perfetto per le classi in cui più studenti condividono lo stesso computer. I dispositivi Chrome OS supportano l'accesso di più utenti, in modo che ogni studente possa accedere al proprio account univoco, garantendo la sicurezza dei propri progetti, delle email e di altre informazioni.

Chrome OS si aggiorna automaticamente e protegge gli studenti dalle minacce online in continua evoluzione, virus e malware. A casa, i genitori possono installare l'app Family Link per definire limiti di tempo d'uso quotidiani, impostare il Parental control e gestire l'account Google del proprio figlio.

Le impostazioni di accessibilità si sincronizzano su tutti i dispositivi Chrome OS, di modo che quando gli studenti passano da un dispositivo condiviso all'altro o accedono da casa al loro account G Suite for Education, le loro impostazioni di accessibilità si aggiornino automaticamente.