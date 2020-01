SAS migliora i servizi e il lavoro dei dipendenti con Scandit

SAS ha implementato un’app per scansionare carte d’imbarco e passaporti e tracciare i bagagli in collaborazione con Scandit nei suoi tre hub aeroportuali scandinavi. Scandit, piattaforma enterprise leader per mobile computer vision e realtà aumentata ha infatti annunciato che Scandinavian Airlines System ha integrato il suo potente software di scansione nella nuova app Ground Handling per smartphone, per sostituire i costosi scanner e migliorare i flussi di lavoro critici del personale di terra.

Fredrik Buxfeldt, Responsabile Digital Operations IT di SAS

Abbiamo scelto Scandit per la sua elevata qualità e flessibilità. Oltre alla scansione dei barcode e all’OCR nelle mobile app, Scandit consente anche la scansione nei siti web, in modo che i nostri dipendenti possano utilizzare anche la scansione mobile da un browser se non hanno la mobile app caricata.

Samuel Mueller, Ceo di Scandit

SAS ha ottenuto grandi benefici in merito alla modernizzazione dei flussi di lavoro legati all’acquisizione dati, grazie alla nostra scansione mobile di livello enterprise. Siamo lieti di svolgere un ruolo in questa evoluzione mobile di SAS per aiutarla a raggiungere i propri obiettivi di eccellenza nel servizio clienti e nell’efficienza operativa.

Sviluppata da Objective Solutions, società con sede a Stoccolma, la mobile app consente una maggiore efficienza e risparmi sui costi dei flussi di lavoro grazie alla scansione mobile di carte d’imbarco, passaporti, buoni pasto ed etichette dei bagagli.

L’app Ground Handling fa parte di un’iniziativa globale sull’infrastruttura digitale volta a semplificare e migliorare le operazioni chiave e migliorare l’esperienza di viaggio per il crescente volume di passeggeri. Nella prima implementazione, i dipendenti SAS sono stati equipaggiati con 700 dispositivi Galaxy A8. Ulteriori implementazioni sono pianificate in tutte le operation globali di SAS.

Il software Scandit è stato facilmente integrato all’interno dell’ecosistema IT della compagnia aerea. I dipendenti SAS addetti al servizio clienti possono così utilizzare la mobile app da qualsiasi punto dell’aeroporto, ad esempio al gate d’imbarco, anche lontano dal loro desk e dalle postazioni scanner fisse. I passeggeri beneficiano di un servizio più rapido e personalizzato, e SAS ha ridotto i costi elevati di dispositivi e infrastrutture dedicate. La mobile app consente inoltre di gestire modifiche alle prenotazioni dei voli e di registrare e tenere traccia dei bagagli.