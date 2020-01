La Mobile Security entra a pieno titolo nell’offerta S-Mart

Con Seqrite mSuite e Chimpa, Business, S-Mart si propone come protagonista nel settore Mobile Security: perché proteggere i dispositivi mobile è una priorità. Per questo S-Mart, il network distributivo che da più di 10 anni si occupa di soluzioni per la sicurezza informatica delle aziende, ha creato la divisione Mobile Security, dedicata alle soluzioni per la sicurezza e il controllo dei dispositivi mobile.

Andrea Bettoni, Ceo di S-Mart

Ci apriamo al mercato della Mobile Security guardando soprattutto alle esigenze delle PMI, che sul fronte della sicurezza e della compliance non possono scendere a compromessi e, al tempo stesso, hanno bisogno di soluzioni agili sia sul fronte dell’implementazione che della gestione successiva.

Smartphone, tablet e laptop vengono ormai impiegati come principale strumento di lavoro e questo impone un’attenzione maggiore al fattore sicurezza. La proliferazione dei malware e di sofisticati meccanismi d’attacco non conosce tregua, al punto che il Seqrite Annual Threat Report del 2020 segnala nel 2019 una crescita delle minacce pari al 48% rispetto all’anno precedente.

Questo aumento deve poi tener conto di un fenomeno BYOD (Bring Your Own Device) sempre più pervasivo, che consiste nel permettere ai dipendenti l’uso di terminali personali per accedere ai sistemi aziendali, ma anche di una normativa che, tra il GDPR e i regolamenti analoghi nel resto del mondo, si fa sempre più rigida sul fronte della protezione della privacy e dei dati stessi.

In questo scenario, il rischio di un data breach, della perdita del dispositivo, di un furto o anche solo dell’uso non conforme alla normativa è reale e tangibile. Soprattutto, non è un problema che riguarda unicamente le grandi imprese: qualsiasi azienda, PMI incluse, non può permettersi nel 2020 di non avere una strategia di protezione dei device portatili. Ciò spiega la decisione di S-Mart di entrare in questo mercato con soluzioni di protezione degli Endpoint e di Mobile Device Management (MDM) che siano al tempo stesso accessibili, semplici, adatte a qualsiasi tipo di business e, soprattutto, estremamente efficaci.

Il catalogo che il distributore mette a disposizione delle aziende comprende ad oggi Seqrite mSuite e Chimpa business, due soluzioni che rientrano entrambe nel Mobile Device Management. Il primo è un tool centralizzato che permette agli amministratori di controllare lo stato di tutti i dispositivi aziendali, impostando policy per un utilizzo sicuro dei device e, soprattutto, dei dati a cui essi accedono. Gestione delle applicazioni, location tracking, monitoraggio dei dati, anti-malware e antifurto sono solo alcune delle funzionalità di uno strumento che stupisce per semplicità d’uso e completezza.

Il secondo fa anch’esso parte della medesima categoria ed è una soluzione 100% cloud finalizzata non solo al miglioramento della produttività e della sicurezza, ma anche a rendere le aziende conformi al GDPR. Si presenta dunque come una piattaforma semplice, economica, accessibile, user friendly e compatibile con dispositivi iOS e Android.