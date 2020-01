Synology SA3600, storage on-site con scalabilità Petabyte

Alte prestazioni con scalabilità in petabyte sono le caratteristiche di SA3600 Synology, per espandere in modo semplice l'archiviazione dei dati aziendali. Ultimo dispositivo della famiglia di server NAS SA per l'archiviazione ad alte prestazioni e versatile, il nuovo sistema di storage SA3600 di Synology offre alle aziende l'accesso più veloce a un archivio on-site più grande, in un pacchetto a costo competitivo.

Michael Wang, Product Manager per Synology Inc.

In risposta alla crescente domanda di archiviazioni di dati on-site, Synology ha messo a punto la serie SA per supportare le aziende nella costruzione di archivi nella scala dei petabyte. SA3600 mette a disposizione un ampio archivio ad alte prestazioni per rispondere alle esigenze di calcolo in continua crescita e per agevolare la trasformazione IT per le aziende su vasta scala.

Un'architettura versatile che accelera i carichi di lavoro

Con il suo processore Intel Xeon a 12 core, SA3600 è scalabile fino a 180 unità. SA3600 offre una capacità di storage nell'ordine dei petabyte, adatta per ampie implementazioni di sorveglianza, post-produzione di video e altri ambienti commerciali. Il supporto per entrambe le unità SAS/SATA da 2,5" e 3,5" aumenta la flessibilità e la compatibilità con più fornitori, riducendo al minimo il costo di proprietà (TCO). Performance: Over 5,500 MB/s sequential throughput and 176,000 4K random write IOPS1.