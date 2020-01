Aruba riceve la certificazione VMware Cloud Verified

Aruba è ora Partner VMware Cloud Verified; la certificazione sottolinea la capacità del provider di erogare servizi integrati evoluti e interoperabili tra loro.

Di fatto, il riconoscimento “Cloud Verified” certifica che Aruba offre un servizio che si aggiunge alla completa infrastruttura VMware Cloud. Attraverso i servizi dei partner Cloud Verified, i clienti ottengono l'accesso all'intera serie di funzionalità dell'infrastruttura cloud VMware, tra cui l'integrazione e l'interoperabilità, l'ottimizzazione dei costi e la flessibilità.

La rete globale di oltre 4.000 Cloud Provider VMware sfrutta l'infrastruttura cloud coerente di VMware per offrire un'ampia gamma di servizi, fornire specializzazione geografica e di settore e aiutare i clienti a soddisfare i complessi requisiti normativi.

I Cloud Provider VMware che operano nell'ambito del programma VMware Cloud Provider forniscono soluzioni e servizi cloud personalizzati in oltre 120 Paesi.

Lorenzo Giuntini, CTO di Aruba

Il nostro obiettivo è di costruire le soluzioni più adatte e su misura per le aziende che si affidano ai nostri servizi. I riscontri ottenuti ad oggi sono stati molto positivi e ne condividiamo il merito anche con i nostri partner, che ci aiutano a garantire un servizio eccellente. Tra questi, VMware è uno dei nostri partner storici, motivo per cui siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, un sigillo di garanzia per le tecnologie che utilizziamo per i clienti e che ci conferma che stiamo andando nella giusta direzione in termini di innovazione.