OVHcloud, disponibile da febbraio la gamma di server Game

OVHcloud lancia i server Game alimentati dai processori AMD Ryzen 3000 e creati non solo per i giocatori, ma anche per reseller e professionisti del video processing. Attraverso questa nuova gamma, OVHcloud è in grado infatti di offrire server di livello business ad alte prestazioni basati su processori AMD Ryzen, inizialmente progettati per computer desktop. Grazie alla solida partnership con AMD, OVHcloud - tra i principali cloud provider in Europa - consente ai propri clienti di sfruttare al massimo i processori AMD.

OVHcloud vanta una competenza unica nel raffreddamento del server grazie a un sistema a liquido che è stato sviluppato internamente e implementato nei propri data center già a partire dal 2003. Inoltre, se combinato con flussi d'aria ottimizzati, tale sistema consente di eliminare l'aria condizionata dai data center. Grazie a questo processo ad alte prestazioni, OVHcloud è l'unico cloud provider in grado di raffreddare i processori AMD Ryzen in modo ottimale al fine di utilizzare le frequenze massime per tutti i core.

La gamma Game 1 è già disponibile nei data center di OVHcloud in Europa, in Canada e negli Stati Uniti. Alimentati dai processori Ryzen 5 3600X, questi nuovi server sono l’ideale per i consumatori, studenti e utenti esperti di tecnologia, che desiderano eseguire l’hosting di giochi online. La gamma Game 2 è alimentata dai processori Ryzen 7 3800X ed è disponibile anche presso i data center di OVHcloud negli Stati Uniti, oltre a quelli in Francia. I server Game 2 saranno inoltre implementati nei prossimi mesi presso i data center canadesi ed europei. La gamma Game 3 è basata su processori Ryzen 9. Questi server saranno disponibili a partire da febbraio presso i data center francesi di OVHcloud.

Entrambi i server Game 2 e 3 sono progettati per i professionisti che desiderano ospitare più giochi online sullo stesso computer. Questi server possono essere ideali anche per le esigenze dei video editor, dei community manager e di qualsiasi professionista che abbia necessità di gestire carichi di lavoro in ambito creativo.

Tutti i gaming server godono di vantaggi esclusivi di OVHcloud, tra cui memoria ECC, IPMI/KVM, raffreddamento ad acqua, larghezza di banda pubblica fino a 1 Gbps, traffico illimitato, protezione anti-DDoS integrata, oltre alla rete globale dell'azienda che offre 20 Tbps di capacità.