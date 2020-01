TeamSystem Communication è cresciuta del 25% nel 2019

Forte del successo di VOIspeed UCloud e delle possibilità di integrazione con gestionali e CRM, TeamSystem Communication chiude il 2019 a +25% rispetto al 2018.

Il centralino in cloud è stato protagonista assoluto lo scorso anno, grazie soprattutto alla architettura innovativa e alla sofisticata interfaccia utente. Ogni utente VOIspeed UCloud, infatti, può effettuare e ricevere chiamate in modo semplice e intuitivo, visualizzare lo stato degli altri interni ed inviare messaggi di chat, accedere alla rubrica centralizzata, creare conference call, registrare le conversazioni, inviare SMS e molto altro ancora.

L’integrazione è certamente il secondo asso nella manica della piattaforma VOIspeed. Sfruttando questa architettura, software house e system integrator hanno potuto offrire ai clienti tutti i vantaggi della telefonia software direttamente dall’interno delle loro soluzioni.

I successi ottenuti su questo fronte, che ha visto l’implementazione di dieci progetti nel corso dell’anno, giungono a conferma della bontà delle scelte del management di TeamSystem Communication, che ha deciso di posizionare VOIspeed come uno strumento strategico al servizio delle organizzazioni e in grado di migliorare la qualità della collaboration e dei processi aziendali, con effetti sorprendenti soprattutto sulla customer experience.

Alex Cameli, Marketing e Communication Manager di TeamSystem Communication

I dodici mesi appena trascorsi ci hanno regalato grandi soddisfazioni e confermato che la direzione che avevamo deciso d’intraprendere, puntando su digitalizzazione e integrazione, era quella giusta.

Il trend dell’ultimo trimestre in particolare, grazie anche alle integrazioni con Gestim e Danea Domustudio, ha visto registrare un aumento significativo di richieste da parte delle agenzie immobiliari, che in numero sempre crescente stanno scoprendo i vantaggi competitivi che gli strumenti digitali di ultima generazione possono offrire negli ambiti della gestione della telefonia e della collaborazione tra colleghi. Alla luce dei successi ottenuti e delle solide basi che abbiamo gettato, non possiamo che attenderci per il 2020 risultati ancora più gratificanti.