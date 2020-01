Adrian McDonald nominato Presidente EMEA di Dell

Dal 3 febbraio, Adrian McDonald assumerà l’incarico di Presidente EMEA di Dell Technologies; sarà responsabile delle aree PC, server, storage e servizi.

Adrian McDonald, Presidente EMEA di Dell Technologies

Ci troviamo a un punto di svolta per l'innovazione tecnologica. In questo decennio appena iniziato, l'informatica sarà più intelligente, personale e accessibile, con un impatto ancora maggiore rispetto agli anni passati, e trasformerà il modo in cui viviamo e lavoriamo.

I nostri clienti lo capiscono. Non stanno solo cercando di re-immaginare le loro attività con le opportunità offerte dal digitale, ma in molti casi intraprendono una trasformazione dirompente. Sono certo che, grazie al valore che le nostre tecnologie sono in grado di offrire e lavorando al fianco dei nostri partner, aiuteremo i clienti a raggiungere più facilmente questo obiettivo.