A gennaio FireEye ufficializza l’acquisizione di Cloudvisory

FireEye ha annunciato a metà gennaio l’acquisizione di Cloudvisory, grazie a cui aggiungerà a FireEye Helix maggiori funzionalità di sicurezza per i sistemi cloud. Infatti la tecnologia Cloudvisory permette di estendere le funzionalità di Cloud Security di FireEye Helix, così da permettere ai clienti di monitorare ambienti multi-cloud, gestire firewall hybrid-cloud e di integrare la sicurezza per le piattaforme basate su Container.

Fondata nel 2013, Cloudvisory fornisce soluzioni di visibilità continua, compliance e governance delle policy di sicurezza per ambienti multi-cloud e data center. Cloudvisory offre una soluzione completa di gestione della sicurezza centralizzata per l’audit, la compliance, la micro-segmentazione e l’applicazione attraverso i controlli nativi delle varie piattaforme cloud. La soluzione di Cloudvisory opera su AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, OpenStack e VMware, oltre ai tradizionali ambienti virtualizzati e bare metal.

Ampliando la piattaforma di Security Operation FireEye Helix con Cloudvisory, i clienti potranno facilmente implementare le policy di sicurezza e di governance per le loro piattaforme cloud e container sfruttando la conoscenza di FireEye derivante dalle attività svolte sul campo e dalla conoscenza degli strumenti e delle tecniche usate dagli attaccanti. Cloudvisory offre una visibilità ampliata e consente agli amministratori della sicurezza in azienda di applicare i controlli utilizzando un’interfaccia “punta e clicca” molto intuitiva.

Grazie alla soluzione di Cloudvisory è possibile fornire:

Le funzionalità di Cloudvisory, integrate con FireEye Helix, consentiranno ai clienti di gestire ambienti multi-cloud in un unico pannello di controllo. Questa soluzione integrata verificherà le configurazioni rispetto agli standard di conformità e alle best practice, fornirà un monitoraggio continuo degli ambienti e segnalerà le azioni non conformi, fornendo così visibilità sulle attività degli utenti e sui problemi di conformità che possono aumentare il profilo di rischio di un’organizzazione.

Grady Summers, Executive Vice President of Products and Customer Success di FireEye

I clienti necessitano di una visibilità costante nei loro ambienti cloud pubblici e ibridi, così come dei workload containerizzati. Cloudvisory offre questo tipo di visibilità e permette a FireEye di applicare controlli e best practice basandosi sulla nostra conoscenza di come gli aggressori violano i sistemi e che deriva dalle attività svolte sul campo durante le attività di Incident Response. La sicurezza è al primo posto per quasi tutte le organizzazioni che migrano workload critici verso il cloud. Con l’aggiunta della tecnologia di Cloudvisory, FireEye è in grado di offrire una soluzione completa e che sfrutta la threat intelligence per proteggere gli ambienti ibridi e multi-piattaforma di oggigiorno.