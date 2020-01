Da quest’anno RFID Global distribuisce Chainway in Italia

Nel catalogo prodotti RFID Global sarà da ora presente anche Chainway, implementando così l’offerta di set di dispositivi mobili con un’ampia configurazione. Il contratto di distribuzione per l’Italia, firmato nei mesi scorsi, si traduce in un corposo aumento della Value Added Proposition dell’azienda bresciana, aggiungendosi così agli oltre 400 componenti RFID a catalogo, costantemente rinnovati. I dispositivi Chainway debutteranno al prossimo A&T di Torino (12-14 febbraio) allo stand E10-E12 di RFID Global, nel corner dedicato.

Dispositivi prevalentemente mobili e industriali, i nuovi device sono resi ancora più lean perché si prestano a molteplici configurazioni e mix fra diverse tecnologie: RFID in banda UHF, HF ed NFC, barcode e biometrico.

La flessibilità dei device e la loro robustezza li rendono tool ideali in molteplici scenari applicativi per aumentare l’efficienza, ottimizzare la produzione e ridurre di costi.

Quattro le categorie che raggruppano i prodotti Chainway:

Mobile Computer, tra cui C6000, C70, C71, C72, C75 e C66 Industrial Tablet (P80), Periferiche RFID e Data Collector (R2, R5 e R6) Computer Veicolari (V600)

Ogni dispositivo si caratterizza per un preciso identikit tecnico, rispondendo così al meglio alle specifiche aspettative progettuali: tra le note tecniche più frequenti, citiamo la robustezza (Screen Gorilla Glass), le numerose opzioni di data capture tra cui RFID, barcode e biometrico, la natura easy-to deploy, la connettività wireless stabile e completa (Bluetooth, Wi-Fi e mobile).

Appartiene al cluster dei Mobile Computer il C72, che raggiunge una distanza di rilevazione tag UHF di 10 m e una capacità di anti-collisione di oltre 200 Tag/secondo, il tutto con un’operatività di oltre 12 ore.

Altro device particolare di questa categoria è il C75: dispositivo mobile due-in-uno, è un data collector NFC che stampa la ricevuta, poiché incorpora all’interno una stampante. Maneggevole e robusto grazie allo schermo Gorilla Glass, l’apparato resiste ad almeno 20 cadute da 1m ed è ideale nei settori dell’healthcare e parking.

R2 Swing è il data collector RFID ideale per inventari (capacità di memoria fino a 50.000 tag), soprattutto nel retail, e asset tracking: resistente a molteplici cadute da 1.5 m, il device incorpora tecnologia Barcode, Bluetooth ed RFID UHF, rilevando grazie all’antenna a polarizzazione lineare una popolazione di oltre 200 tag/secondo a lunga distanza.

Il tablet industriale P80 è progettato per aumentare l’operatività in ambito logistico e retail: rugged con schermo FHD da 8 pollici Gorilla Glass, il dispositivo poggia sul sistema Android 9.0 ed è arricchito da opzioni complete di acquisizione dati come RFID UHF, codice a barre, HF RFID/NFC, riconoscimento dell’iride e delle impronte digitali.

Un identikit, questo, che rende il tablet capace di soddisfare le esigenze di applicazioni industriali, tra cui la vendita al dettaglio, la logistica, l’alimentazione, l’immagazzinamento e il trasporto.

Il Computer Veicolare V600, collegabile direttamente al mezzo (OBD), fornisce un supporto smart nella gestione a bordo di scuolabus, taxi, camion, etc.

L’ampia paletta dei dispositivi Chainway trova sbocco in molteplici contesti operativi, tra cui logistica, warehousing, asset tracking, healthcare, produzione e retail: un apporto strategico e performante al ventaglio di proposte per l’identificazione e la tracciabilità firmate da RFID Global, tanto da dedicare alla new entry il nuovo sito, dov’è possibile conoscere nel dettaglio ogni device e richiedere eventuali approfondimenti.