AWS, la blockchain abilita nuovi schemi di business

Danilo Poccia, Principal Evangelist Serverless in Amazon Web Services, illustra come la tecnologia blockchain stia abilitando nuovi modi di fare business.

Man mano che il mondo diventa sempre più interconnesso, le opportunità per le aziende e gli individui di interagire e concludere transazioni e le relative potenziali complessità crescono rapidamente. Per garantire che queste transazioni si svolgano senza intoppi, è necessaria una gestione proattiva, in particolare per consentire una minimizzazione dei costi, una riduzione dei rischi e l'eliminazione delle inefficienze.

Tecnologie di contabilità distribuita (DLT), come la blockchain, aiutano a semplificare le transazioni e a condurre interazioni efficienti e sicure con più parti indipendenti in tutto il mondo, senza la necessità di un terzo intermediario. Queste transazioni possono essere di varia natura, dall'invio di dati aziendali, alle transazioni bancarie e contrattuali.

Le basi della tecnologia blockchain: distribuita, affidabile, sicura, immutabile e scalabile

La tecnologia Blockchain funziona creando una rete peer-to-peer in cui ogni partecipante mantiene un database - un libro mastro - di tutte le transazioni della rete. Compilate in “blocchi”, le transazioni sono poi collegate tra loro usando hash crittografici che formano una “catena”. I blocchi collegati crittograficamente creano un livello di dati sottostante che fornisce una visione unificata delle informazioni per le parti che possono accedere ai dati. Ciò offre alle organizzazioni un nuovo modo di creare reti commerciali affidabili.

Oggi, la costruzione di una rete blockchain scalabile con le tecnologie esistente prevede una configurazione complessa e un’altrettanto difficile gestione. Per creare una rete blockchain, ogni membro della rete deve fornire manualmente l'hardware, installare il software, creare e gestire i certificati per il controllo degli accessi e configurare i componenti di rete. Una volta che la rete blockchain è in funzione, è necessario monitorare continuamente l'infrastruttura e adattarsi ai cambiamenti, come un aumento delle richieste di transazioni, o l'ingresso o l'uscita di membri dalla rete.

I casi d'uso della tecnologia Blockchain basati su Amazon Web Services (AWS) vogliono affrontare e risolvere quelli che rappresentano i punti critici per i clienti e aprire la strada verso nuovi modi di fare business in una vasta gamma di settori.

Caso d'uso: consentire agli agricoltori di vendere i dati sul campo in modo trasparente

Gli agricoltori raccolgono grandi volumi di dati ad ogni fase del processo di semina e raccolta. I dati concessi in licenza - dati che si qualificano come proprietà intellettuale dell'agricoltore, come ad esempio quali colture piantare o quante piantine - possono essere resi anonimi, venduti a terzi e offrono all'industria agricola informazioni in tempo reale sulle aziende agricole di tutto il mondo. Tuttavia, gli agricoltori non sono sicuri di come monetizzare questi dati sulle colture.



Farmobile affronta queste sfide attraverso uno scambio basato su blockchain, costruito su AWS. La soluzione consente agli agricoltori di concedere in licenza i dati agli acquirenti approvati e include la creazione di un account, la creazione, la conferma, l'esecuzione dell'offerta e la consegna del bene digitale. In questo modo è possibile vendere senza soluzione di continuità licenze monouso mantenendo l'identità della loro azienda agricola completamente anonima. Tuttavia, gli agricoltori hanno piena visibilità sulle identità dei potenziali acquirenti di dati, come gli agronomi, i produttori di attrezzature e i rivenditori, e sono liberi di rifiutare le offerte.

Farmobile sta lavorando all'espansione globale in modo da poter aiutare un maggior numero di agricoltori a rendere i dati delle colture un bene più prezioso. Farmobile vede la costruzione del suo scambio basato su AWS come un elemento cruciale per il suo potenziale di crescita, consentendo al business di scalare velocemente, garantendo al tempo stesso elevati standard di sicurezza e di conformità.

Caso d'uso: aumentare l'inclusività finanziaria

Un altro caso di studio per la tecnologia Blockchain è il settore finanziario nelle Filippine. Qui le banche rurali non dispongono delle risorse di istituti bancari più grandi, il che rende quasi impossibile per loro prosperare o sopravvivere. Questo ha lasciato una grande maggioranza di filippini di origine rurale con poco o nessun accesso alle banche.

UnionBank, pioniere nell'uso della tecnologia blockchain, ha unito le forze con ConsenSys, un partner di AWS, per costruire una soluzione blockchain che risolvesse questo problema. La nuova soluzione, basata su blockchain, ha creato una rete decentralizzata, efficiente in termini di costi e che, quasi in tempo reale, consente l'esecuzione dei pagamenti nazionali senza dipendere dalle infrastrutture bancarie e dagli intermediari esistenti. Inoltre, utilizzando Kaleido - un business ConsenSys costruito per le tecnologie blockchain aziendali - su AWS, UnionBank ha risparmiato denaro, tempo e sforzi necessari per costruire una soluzione blockchain da zero. Il tutto garantendo che AWS fornisse l’adeguata sicurezza a livello di infrastruttura.

La soluzione di blockchain introdotta significa che le banche rurali non devono più sostenere l'onere di elaborare manualmente le transazioni di back-office, liberando il personale per servire un maggior numero di clienti. In questo modo, la tecnologia non solo ha aumentato l'accesso alle banche e l'inclusività, ma ha anche guidato le pratiche bancarie sostenibili per il futuro.

Caso d'uso: limitazione delle controversie contrattuali nell'industria petrolifera e del gas

Un altro esempio proviene dall'industria del petrolio e del gas. Lo spostamento delle risorse attraverso la catena di fornitura del petrolio e del gas coinvolge molte parti interessate, tra cui proprietari terrieri, governi, operatori di compagnie petrolifere e del gas, ispettori e istituzioni finanziarie. Un passo critico si verifica tra coloro che estraggono il petrolio e i proprietari reali dei terreni dove viene estratto il petrolio. Il controllo dei pagamenti delle royalty è un processo lungo e manuale in cui le parti interessate devono concordare i termini contrattuali in anticipo. Tuttavia, tali termini sono spesso interpretati in modo diverso da entrambe le parti, il che spesso porta a controversie.

GuildOne, credeva che le aziende avessero bisogno di modi più efficienti, sicuri ed economici per eseguire le transazioni di un contratto di royalty; così hanno sviluppato una soluzione attraverso cui i termini del contratto possono essere replicati e il viene raggiunto utilizzando la tecnologia blockchain. Così facendo, viene mitigata la possibilità di controversie ed eliminato una grossa fetta delle spese di amministrazione dei contratti.

Per costruire il proprio registro delle royalty e per soddisfare le rigorose esigenze di privacy e sicurezza dei propri stakeholder, GuildOne ha scelto di utilizzare Corda di R3 - una piattaforma blochchain costruita per il business e la longevità - su AWS, ritenendo che le capacità di sicurezza acquisite sarebbero state vitali per consentire una rapida adozione della soluzione di royalty ledger nell'industria petrolifera e del gas.

Il futuro delle soluzioni tecnologiche blockchain

Le soluzioni Blockchain stanno trasformando il modo in cui le aziende e gli individui fanno affari, a livello locale e globale, semplificando le transazioni e aumentando la loro efficienza. Coloro che cercano di trarre vantaggio da questa tecnologia dovrebbero collaborare con i fornitori di cloud in grado di aumentare la scalabilità, offrendo al contempo controlli e standard di sicurezza informatica per la protezione da attacchi esterni.

Amazon Managed Blockchain è un servizio completamente gestito che rende facile creare e gestire reti scalabili di blockchain utilizzando i popolari framework open source Hyperledger Fabric ed Ethereum. AWS Managed Blockchain rende possibile la creazione di applicazioni in cui più parti possono eseguire transazioni senza la necessità di un'autorità centrale, permettendo ai clienti di impostare e gestire una rete scalabile di blockchain con pochi click. AWS Managed Blockchain elimina l'overhead necessario per creare la rete, scala automaticamente per soddisfare le richieste di migliaia di applicazioni che eseguono milioni di transazioni e gestisce i certificati, consentendo ai clienti di invitare facilmente nuovi membri ad aderire alla rete. Una volta che una rete è operativa, Managed Blockchain rende facile la gestione e la manutenzione della rete blockchain.