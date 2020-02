Continua nel 2020 la partnership tra NetApp e Ducati Corse

Anche per il Mondiale MotoGP 2020 NetApp ha deciso di rimanere in pista come sponsor ufficiale e partner tecnologico del team Data-Driven della Ducati Corse. NetApp continua così a guidare la trasformazione digitale nella più importante competizione motociclistica mondiale.

Henri Richard, Executive Vice President of worldwide field and customer operations di NetApp

La digital transformation sta diventando centrale in ogni settore e l'automotive è certamente uno di quelli più avanzati nell’adozione delle nuove tecnologie. Siamo felici di supportare la Ducati e in particolare la divisione corse, per raggiungere sempre maggiori successi sfruttando la potenza dei dati. I nostri clienti osservano gli sviluppi della partnership con interesse per capire i dettagli di una collaborazione così all'avanguardia e sfruttare al meglio l’innovazione che ne deriva.

Ducati, fondata nel 1926, è un'azienda leader nella produzione di moto sportive, caratterizzate da motori Desmodromici ad alte prestazioni, da un design innovativo e dall’utilizzo di tecnologie all'avanguardia. La sua gamma di modelli dinamici mira a fornire un'esperienza di guida sportiva entusiasmante per i suoi clienti. Nel 2012 l’azienda è entrata a far parte del Gruppo Volkswagen.

Ducati ha iniziato la sua collaborazione con NetApp nel 2018 al fine di sfruttare appieno – attraverso la sua divisione Ducati Corse – il potenziale dei dati nel mondo delle competizioni. Attraverso il rinnovo di questa partnership tecnologica, la casa motociclistica bolognese conferma l’utilizzo dell’architettura Data Fabric di NetApp per guidare la sua digital transformation.

Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding

È un grande piacere proseguire la nostra partnership con NetApp, poiché consideriamo i dati e la trasformazione digitale una componente chiave della nostra strategia per il futuro e del nostro successo.

Negli ultimi 12 mesi Ducati ha ampliato l'utilizzo delle soluzioni HCI, che ora sono la base per le infrastrutture delle filiali in Asia e Nord America, e sono utilizzate in pista per migliorare ulteriormente le prestazioni e aumentare la competitività delle moto italiane nel Campionato Mondiale MotoGP. Inoltre, tutte le soluzioni flash di NetApp stanno ora alimentando oltre 200 applicazioni, consolidando e proteggendo l'intero ambiente dati di Ducati.

Ducati, supportata da NetApp, sta innovando attraverso numerosi progetti digitali che spaziano dalle simulazioni HPC per l'aerodinamica delle moto allo sviluppo di moto connesse, dalla progettazione e realizzazione dell’app Ducati Link, che permette a tutti i motociclisti di configurare parametri, registrare performance e itinerari e scoprire un nuovo modo di viaggiare, fino al miglioramento della sicurezza e allo sviluppo delle moto.