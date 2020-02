Il report Panasonic aiuta ad individuare il device giusto

Per incrementare produttività e rendere efficiente il lavoro in mobilità ci vuole il giusto device. Panasonic risponde alle esigenze di professionisti e aziende. Per questo Panasonic ha pubblicato il white paper Time To Do More.

Jan Kaempfer, General Manager of Marketing di Mobile Solutions Business Division

Quando si tratta di lavoro mobile, un device non può adattarsi a tutti. Esistono una moltitudine di lavoratori sul campo che svolgono un gran numero di compiti in condizioni ambientali diverse e sfidanti. La chiave per aiutare i lavoratori a trovare il tempo per fare di più è realizzare dei dispositivi che si adattino alle loro necessità, con un design ergonomico e funzionale per aiutarli a raggiungere il loro obiettivo più velocemente.

Il white paper Time To Do More identifica gli elementi essenziali che i buyer dovrebbero considerare al momento di individuare le soluzioni di cui la loro forza lavoro ha bisogno:

-Affidabilità. I tassi medi di guasto sono un fattore molto importante da considerare: la media del comparto è del 18%, con un conseguente tempo di fermo del dispositivo che, comprese le riparazioni, ha un costo medio di circa 2.800 euro.

-Applicazioni integrate. Come le funzionalità integrate, tra cui lettore barcode e fotocamere termiche, possono aumentare la produttività.

-Schermi visibili alla luce del sole. Scegliere il giusto schermo, ad esempio per leggere alla luce diretta del sole, può ridurre i tempi medi di lettura fino al 25%.

-Design ergonomico. Un design specializzato può aumentare il rendimento. Ad esempio, i tasti per l’attivazione dello scanner posti su entrambi i lati di un dispositivo possono incrementare l’efficienza fino al 13%.

Il white paper Panasonic fornisce anche esempi utili, relativi a come aziende europee appartenenti a settori industriali differenti stanno utilizzano i dispositivi mobili rugged per migliorare efficienza e produttività.