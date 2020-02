Citrix annuncia il nuovo servizio Analytics for Performance

Destinato agli amministratori IT nell’analisi delle performance di sistema, Citrix presenta il servizio Analytics for Performance per comprendere l’esperienza utente. Infatti se in passato, analizzare le performance di sistema significava essenzialmente monitorare la velocità e i feed, ora invece, è fondamentale comprendere l’esperienza utente. Citrix Analytics for Performance va oltre il monitoraggio dell’infrastruttura lato server, e permette agli amministratori IT di identificare problemi di performance a livello di singolo utente e di approcciarli in maniera proattiva, per un’esperienza di livello elevato che contribuisca a un miglior engagement e a una migliore produttività..

Grazie a un motore di apprendimento automatico proprietario che integra la telemetria real time da Citrix Virtual Apps and Desktops, Citrix Analytics for Performance quantifica l’esperienza di un utente riducendola a un unico “UX Score” che considera non solo la performance della macchina, ma anche gli elementi che impattano l’accesso dell’applicazione come il tempo di login, la latenza e la stabilità di rete.

Un amministratore IT ora può:

scoprire velocemente problemi di performance e identificare le cause alla radice; ridurre le chiamate all’help desk per problemi di performance applicativa; identificare facilmente gruppi di utenti o specifiche location aziendali che hanno problemi di performance; tracciare il trend delle performance e le anomalie dell’esperienza utente; scalare gli ambienti in maniera efficace basandosi sugli effettivi carichi di lavoro e sul reale utilizzo; valutare in maniera olistica le performance di sistema e l’esperienza utente.

Steve Wilson, Vice President of Product for Workspace Ecosystem and Analytics di Citrix

I lavoratori moderni si aspettano esperienze di livello consumer anche per quanto riguarda l’accesso alle applicazioni aziendali e non sono affatto tolleranti verso sistemi poco performanti che rallentano le loro performance. Con Citrix Analytics for Performance, l’IT può finalmente disporre di una visione chiara di quello che è l’esperienza utente e dello stato di salute delle app su cui si basa, all’interno di Citrix Virtual Apps and Desktops, per offrire un’esperienza coerente e affidabile che porti migliore produttività e un maggior livello di soddisfazione.

Citrix Analytics for Performance è disponibile e compatibile con le installazioni di Citrix Virtual Apps and Desktop sia basate su cloud che on-premise.