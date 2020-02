Kaspersky, un report evidenzia i rischi per privacy e dati

Il 28 gennaio, Data Privacy Day, Kaspersky ha pubblicato un report sui rischi in tema di privacy e le minacce informatiche cui sono statti esposti i suoi utenti. Esaminando gli utenti che usano la soluzione Kaspersky Security Cloud in tutto il mondo, l’azienda ha rilevato che l’85% ha utilizzato la funzione "Account Check" sui propri dispositivi mobili, scoprendo che i propri indirizzi e-mail erano diventati di dominio pubblico a causa di violazioni di dati avvenute su siti e piattaforme online o di altri incidenti legati alla privacy verificatisi negli ultimi tempi.

Nonostante questo dato, Kaspersky ricorda anche che non bisogna farsi prendere dal panico, perché le soluzioni di cybersecurity e i principi della “digital hygiene” possono aiutare gli utenti a proteggere i loro dati digitali.

Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky

La tecnologia ha migliorato le comunicazioni online e continua a permetere di costruire un mondo sempre più accessibile e integrato. Gli utenti privati beneficiano delle opportunità che queste nuove tecnologie offrono loro, apprezzandone il valore; è comunque importante essere proattivi quando si tratta di proteggere i dati personali che servono per usare queste tecnologie. Le tattiche per ottenere le informazioni personali dalle persone oggi sono tante, come l’impiego del phishing o dei Password Stealer. Bisogna sempre tener presente, però, che è sufficiente adottare delle semplici best practice per salvaguardare la propria privacy digitale.