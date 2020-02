Territorio e prodotto alla base dell’offerta Voice di Colt

Per una customer experience costante e di alta qualità, Colt pensa alle aziende in crescita e in espansione verso altri mercati, ampliando l’offerta Voice. Infatti Colt ha annunciato la crescita della propria presenza territoriale nell’ambito dell’offerta Voice e con l’aggiunta di Australia, Bulgaria, Croazia e Ungheria, conta ora l’adesione di ben 29 Paesi. Nell'ambito di questa espansione globale del servizio Voice, inoltre, Singapore, Slovacchia, Canada e Stati Uniti beneficeranno di nuove e potenziate funzionalità.

Rajiv Datta, Chief Operating Officer at Colt

Il portafoglio di prodotti Colt è in continua evoluzione per favorire la trasformazione digitale delle aziende, consentendo un maggiore controllo da parte dei clienti e supportandone la crescita. La continua espansione della nostra proposta Voice a livello globale consente ai nostri clienti di avvalersi di un unico fornitore, che ha una conformità normativa del 100% e permette loro di controllare facilmente i propri servizi attraverso un portale online.

L’impegno di Colt è volto a supportare ogni giorno il business a livello mondiale attraverso la connettività, e in quest’ottica è fondamentale aiutare le imprese ad affrontare le sfide derivanti dal processo di crescita, così che possano accrescere la propria presenza a livello globale.

Con i servizi Voice globali di Colt le aziende possono mettere a disposizione dei propri utenti un numero verde o altri numeri locali, e automatizzare così il complesso routing per le chiamate tramite un unico portale online. Ciò significa che i call center virtuali possono essere configurati con facilità, e che servizi come le chiamate in entrata e in uscita, l'accodamento delle chiamate, l’IVR (Interactive Voice Response), l'inoltro delle chiamate, il monitoraggio e il reporting possono essere gestiti in modo rapido ed efficiente, permettendo all'azienda di concentrarsi maggiormente sui propri clienti e la propria crescita.

Attraverso l'uso del portale Voice On Demand di Colt, i clienti possono accedere facilmente a un elenco completo dei numeri di telefono, alla visione centralizzata di tutti i Paesi, agli ordini self-service e al registro completo degli ordini effettuati. In questo modo si assiste alla creazione di un processo digitale completamente automatizzato, dall'ordine del servizio fino alla sua cessazione.