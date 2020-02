Ingecom: soddisfazione per il primo anno in Italia

Dopo aver debuttato nel mercato italiano un anno fa, Ingecom fa il consuntivo del suo primo anno di attività dichiarando un fatturato di circa 3.5 milioni di euro. Il distributore a valore spagnolo specializzato in soluzioni per la sicurezza IT aggiunge così un ulteriore successo al suo progetto di internazionalizzazione.

Sotto la guida di Sergio Manidi come Country Manager, Ingecom Italia, infatti, conta già a portfolio importanti vendor operanti nel settore della sicurezza informatica e questo gli ha permesso di raggiungere in pochi mesi gli obiettivi prefissati per il suo primo anno fiscale con un fatturato di 3.5 milioni di euro. Il risultato è importante quanto quello di tutta l’azienda, che a livello globale ha aumentato il proprio fatturato del 20,73% rispetto al 2018 (29.9 milioni di euro contro i 24.8 milioni nell’anno precedente).

Nel corso del 2019 Ingecom Italia ha stretto partnership significative sul territorio nazionale, come quella con Forescout Technologies, nota azienda californiana per il controllo e la gestione dei dispositivi aziendali, e con Thycotic, fornitore statunitense di soluzioni di gestione degli accessi privilegiati.

L’obiettivo del distributore per il 2020 è quello di consolidare ulteriormente la sua presenza nel mercato italiano, con una previsione di crescita a due cifre e in modo esponenziale rispetto all’anno scorso.