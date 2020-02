Techyon presenta Techyon Search creato per i settori HR

Sviluppato internamente da Techyon, il sofware "Techyon Search" adotta elementi di Intelligenza Artificiale ed è pensato per la ricerca e la selezione di personale IT. Techyon Search è il tool utilizzato dai recruitment engineer di Techyon per operare l’attività di ricerca e selezione ed è molto più di una banca dati.

Infatti Techyon Search è uno strumento evoluto, che integra l’attività dell’uomo a strumenti di digital automation e AI. Sviluppato dai developer di Techyon, è stato pensato per rispondere alle specifiche esigenze derivanti dall’attività di head hunting in ambito Information Technology. Techyon Search è uno strumento estremamente verticale su profili informatici, profilati con dati 100% GDPR compliant.

L’accurata analisi del target consente ai recruitment engineer di abbattere notevolmente i tempi di delivery, nonché di effettuare analisi e stilare benchmark per un monitoraggio costante del mercato del lavoro IT.

Società di ricerca e selezione esclusivamente specializzata nel segmento Information Technology, Techyon è nata a Milano dalla business idea di Federico Colacicchi e Jacopo Tonelli, due head hunter con un trascorso professionale maturato presso alcune tra le maggiori società di ricerca e selezione a livello mondiale. Obiettivo quello di rispondere alle esigenze di un segmento di mercato trascurato nell’head hunting tradizionale: quello IT.

Il divario tra domanda e offerta nel mercato del lavoro IT è ampio, Techyon si pone l’obiettivo di colmarlo. Quel che differenzia la società dai suoi competitor è la specializzazione. Techyon è il primo head hunter in Italia con un focus specifico, esclusivo e dedicato a manager e professionisti dell’IT. L’area di azione di Techyon spazia da contesti corporate e manifatturieri a realtà consulenziali, cui vengono proposti professionisti IT appartenenti alla fascia senior professional e middle management, italiani e non solo. Techyon è infatti parte e rappresentante esclusiva per l’Italia del network ERI - Executive Resources International, rete di consulenti HR attiva a livello globale. La partnership con ERI offre la possibilità di ampliare il range di ricerca, selezionando professionisti anche all’estero.