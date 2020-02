Specializzazione avanzata SAP su Microsoft Azure per NTT

Conoscenza e competenza nell’implementazione di soluzioni SAP su Microsoft Azure, le caratteristiche che distinguono la specializzazione avanzata SAP di NTT. In virtù del fatto che il supporto per la piattaforma SAP ECC terminerà nel 2025 e che i principali prodotti SAP vengono ri-ottimizzati per il database SAP HANA, la maggior parte delle aziende è alla ricerca di un partner dotato di competenze avanzate per migrare i propri ambienti SAP esistenti su cloud.

Damian Skendrovic, Executive Vice President for Managed Services Go-to-Market di NTT Ltd

Siamo onorati di essere stati riconosciuti per le nostre capacità di implementazione di SAP su Microsoft Azure. La specializzazione avanzata SAP su Microsoft Azure costituisce una garanzia per i nostri clienti attuali e potenziali, che attesta che abbiamo raggiunto gli standard imposti per l’erogazione e il supporto di servizi. E’ cruciale che le competenze dei partner siano in grado di tenere il ritmo dell’avanzamento delle tecnologie cloud. Questa specializzazione avanzata dimostra chiaramente ai nostri clienti che NTT Ltd. può rispondere alla crescente domanda di cloud attuale e futura.

Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner (OCP) di Microsoft Corp.

La specializzazione avanzata SAP su Microsoft Azure identifica i partner più capaci nella migrazione delle applicazioni enterprise SAP su Microsoft Azure. NTT ha dato prova delle sue capacità e competenze per offrire ai clienti un servizio gestito cloud SAP completo e professionale.

Per le aziende che desiderano migrare i propri sistemi SAP su Microsoft Aure, e che richiedono consulenza e processi, NIT Ltd. sta organizzando seminari one-to-one di migrazione per esplorare le possibilità di ospitare SAP su Microsoft Azure.