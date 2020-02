Oracle: 2020, l’Intelligenza Artificiale non ammette ritardi

Le previsioni di Oracle sull’AI per il 2020. In primo piano anche un management in grado di “non perdere il treno” e determinato negli investimenti necessari. L’Intelligenza Artificiale può scatenare una rivoluzione a 360 gradi nel business, e il 2020 segna il momento in cui diventa essenziale conoscere le potenzialità di queste tecnologie per iniziare ad applicarle in azienda.

Perché e con quali priorità lo evidenzia un’analisi di Oracle, che mette in luce le tante opportunità legate in particolare all’innovazione nei processi chiave quali finanza aziendale, operations e controllo di gestione e nella gestione delle risorse umane, tema cruciale per il successo delle imprese.

Non solo eliminare bias (distorsioni, pregiudizi) e inefficienze ma affrontare la sfida della ridefinizione dei ruoli aziendali

1) L’AI ridurrà le inefficienze nella gestione delle risorse umane

Trovare i migliori talenti è un problema complesso per chi guida le aziende e i reparti HR. Le applicazioni HR con funzionalità di intelligenza adattiva, basate su AI, possono semplificare il processo e migliorare sia il modo in cui i candidati lo vivono, sia i risultati. Ad esempio, l’AI usa il machine learning per raffinare in modo continuo la capacità di fornire in modo automatico raccomandazioni e renderle disponibili nelle app di recruiting. Rendendo disponibili tali funzionalità in applicazioni cloud, si sollevano le aziende dal compito di svilupparle e ci si può focalizzare sul risultato.

2) L’AI aiuterà a eliminare le distorsioni nei processi HR

I bias (distorsioni) inconsci sono un problema pervasivo che può pesare molto nei processi di recruiting. Una formazione appropriata e azioni per aumentare la consapevolezza su questo tema possono aiutare a contenerne l’impatto, e l’AI può aiutare a eliminarlo. Si possono creare applicazioni che usano l’AI per superare i bias e creare un metodo più equo e obiettivo di selezionare e rivedere i candidati.

3) L’AI ridefinirà il ruolo del manager

L’AI sta già cambiando il modo in cui i dipendenti vedono i loro manager. In una ricerca dello scorso anno (AI at Work) è emerso che il 64% dei lavoratori hanno dichiarato di fidarsi di più dei “robot” che dei loro manager. Man mano che l’AI solleva i manager da tanti compiti amministrativi, questi ultimi dovranno cambiare il modo in cui si rapportano con il team e lo supportano

Conti chiusi in un giorno e processi a prova di errore: l’AI trasforma la gestione finanziaria in motore di profitto

1) L’AI permetterà di chiudere “in un giorno” i conti

I processi di chiusura di bilanci e di report sono da sempre l’incubo dei team finanziari, occupando ore e giorni di lavoro ogni mese. E se si potesse comprimere tutto in un giorno? Le persone potrebbero dedicarsi ad analizzare i risultati e offrire un contributo di alto valore al business. Nei prossimi anni l’AI renderà il processo finanziario completamente automatizzato permettendo ai dati di fluire dalle transazioni ai registri in modo continuo.

2) Intelligenza e automazione miglioreranno ancor di più la produttività e l’agilità nei processi finanziari

Le prime anticipazioni da uno studio realizzato con ESG mostrano che l’AI può ridurre fino al -37% gli errori finanziari, in media; il 61% delle aziende hanno riportato che l’AI ha ridotto il numero di ore-uomo necessarie a completare i compiti previsti; il 65% ha ridotto a 1-2 settimane il tempo necessario per produrre i rapporti finanziari. L’AI inoltre aiuta a migliorare in media del +32% l’accuratezza delle previsioni.

3) L’AI cambierà il modo di rispondere ai processi di pricing in tempo reale

Forniture, materiali, apparecchiature e altri costi cambiano e per le aziende spesso è una sfida determinare i veri costi e il prezzo ottimale da attribuire ai prodotti e servizi. Quando i prezzi aumentano, i margini possono diventare insufficienti. Quando i costi si abbassano, le aziende possono anche non capire subito che hanno più flessibilità per gestire prezzi o profitti. L’AI può tracciare il cambiamento dei prezzi in tempo reale e aiutare a ottimizzare le scelte aziendali, per migliorare vendite e potenziale di profitto. Questa sarà secondo molti la prossima più promettente applicazione dell’AI nell’ambito della gestione finanziaria aziendale.

I fattori chiave del successo: convincere il top management e gestire il cambiamento

Per rendere queste previsioni realtà, è fondamentale che i livelli direttivi supportino l’investimento finanziario necessario e incoraggino i dipendenti ad accogliere le tecnologie innovative e a formarsi.