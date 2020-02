Glöckle finanzia il passaggio al cloud cedendo licenze a Vendosoft

La PMI tedesca Gruppo Glöckle si affida a Vendosoft per la rivendita delle licenze Microsoft e sceglie di avviare una massiva migrazione al cloud Microsoft.

Quando nel 2019 la Direzione del Gruppo Glöckle decise di affidarsi ai prodotti cloud di Microsoft, si pose principalmente due domande: cosa succederà al nostro vecchio software e come sosterremo i costi di tale progetto?

Entrambe le questioni non erano state ancora chiarite al momento della decisione. Tuttavia, era chiaro che il primo passo sarebbe stato quello di trasferire l'applicazione Office e parti delle licenze server verso prodotti cloud di Microsoft.

Ben presto si aprì un dibattito interno su cosa fare con le licenze software utilizzate fino a quel momento, che tutto sommato rappresentavano un asset rilevante.

Peter Klemmer, Responsabile Acquisti, Organizzazione aziendale e Licence Management di Glöckle, cercò informazioni online sulle possibilità di vendere software usati.

Peter Klemmer

La ricerca si rivelò difficile perché non riuscivamo a distinguere le aziende affidabili tra i molti fornitori, molti dei quali non sembravano provvisti dei requisiti minimi di serietà.

Mancava completamente uno storico di esperienze passate e di casi concreti da poter analizzare in tal senso. Al contrario vi era una chiara indicazione da parte della Direzione che la vendita delle vecchie licenze doveva avvenire nel pieno rispetto della legalità.

Per Peter Klemmer ciò significava addentrarsi in intricate questioni legali - oppure trovare un partner serio cui affidarsi.

Ricerca di un rivenditore affidabile di software usato

Una raccomandazione diede la spinta decisiva, accompagnata dalla buona sensazione di avere al proprio fianco un professionista qualificato.

Da 20 anni la Glöckle collabora con la software house Cancom. Dopo aver ricevuto diverse offerte d'acquisto, Klemmer chiese dunque consiglio al proprio partner IT di fiducia, il quale gli indicò Vendosoft quale rivenditore affidabile di software usato.

Peter Klemmer

Questa è stata per noi una raccomandazione preziosa, perché come azienda di medie dimensioni abbiamo bisogno di un partner che ci dia la certezza di essere in buone mani - anche in caso di problemi.

Già il primo colloquio con un Microsoft Licensing Professional di Vendosoft GmbH lo convinse di aver fatto la scelta giusta. Anche l'offerta era interessante - benché il prezzo non fosse il criterio determinante per la Glöckle.

La vendita del software offre una reale potenzialità di risparmio

Si trattava in totale di 250 licenze Microsoft, tra cui Office 2019 e varie licenze server e licenze di accesso coperte da contratti SA - e quindi di software versioni 2019. Con la vendita dei software a Vendosoft la Glöckle ha prodotto una liquidità pari a circa 100.000 euro. Le risorse finanziarie così liberate sono state reinvestite al 100% nel cloud e tale risparmio ha permesso di coprire gran parte dei costi di migrazione.

La Glöckle è molto soddisfatta della conversione in denaro contante degli asset software obsoleti. Anche in termini di consulenza, supporto e gestione delle transazioni offerte dalla Vendosoft l'azienda ha confermato di ritenersi in buone mani, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti giuridicamente rilevanti, come la disinstallazione delle vecchie licenze e la documentazione dei processi di vendita.

L'importo concordato è stato accreditato sul conto aziendale della Glöckle dopo soli tre giorni dalla consegna degli ultimi documenti. Peter Klemmer e il management ne erano entusiasti, tanto quanto lo erano della migrazione, effettuata praticamente a costo zero, dell'intero gruppo aziendale verso il cloud.