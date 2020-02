Rosenberger cresce nei datacenter e acquisisce Hau GmbH & Co KG

Con l’acquisizione di Hau GmbH & Co KG continua così la strategia di crescita di Rosenberger OSI per ampliare la presenza e il suo posizionamento nei data center. La Hau GmbH & Co. KG è stata fondata nel 1983 come società unicamente elettrica; oggi l'azienda è tra i maggiori fornitori di servizi di rete nella regione dell'Eifel in Germania occidentale, focalizzata sull’hardware della tecnologia di rete, installazione di apparati, connessione e misurazione dei cavi in rame e fibra ottica.

Thomas Schmidt, Amministratore Delegato di Rosenberger OSI

Con questa acquisizione stiamo continuando il nostro costante percorso di crescita e stiamo anche rafforzando la nostra divisione dei servizi di cablaggio. Tutti i dipendenti di Hau GmbH & Co. KG resteranno e proseguiranno i contratti di servizio esistenti.

Strategia di crescita perseguita costantemente

Rosenberger OSI persegue la propria strategia di espansione iniziata nel 2015 con la costituzione di filiali europee in Francia, Italia, Svezia e continuata nel mese di maggio 2017 con l'apertura di un Service Point a Francoforte. Nel 2019 è stato fondato un nuovo sito produttivo ad Apodaca in Messico per sviluppare il mercato nordamericano dove alla fine dello stesso anno ha iniziato a lavorare il direttore vendite Enrique Lopez.

Rinforzare la business unit dei servizi di cablaggio

La divisione dei servizi di cablaggio sarà quindi ulteriormente rinforzata e ampliata con i nuovi colleghi. I servizi di Rosenberger OSI sono strutturati su cinque punti cardine: pianificazione e consulenza del data center, funzionamento del data center, servizi gestiti, servizi di installazione e servizi di consulenza. I clienti di Rosenberger OSI ricevono tutti i servizi e i componenti dell'infrastruttura del loro data center da un'unica fonte sotto forma di "one-stop shop partner".