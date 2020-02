Acer PM161Q, il monitor portatile per la produttività

Pensato per lavorare e studiare in mobilità, ultraleggero, con spessore di 2 cm, il monitor portatile PM161Q di Acer si collega a notebook, tablet e smartphone. Il monitor Acer PM161Q da 15,6", ha un peso di soli 0,97 kg e il design sottile da 2 cm non occupa troppo spazio sulla scrivania e permette di trasportarlo anche nelle borse per notebook, rendendolo ideale per studenti e professionisti in movimento.

Grazie alla sua eccezionale portabilità, il monitor PM161Q è ideale anche per essere usato come monitor secondario per presentazioni con doppio monitor.

Il nuovo monitor Acer PM161Q da 15,6 pollici con pannello Full High Definition IPS evita grovigli di cavi e semplifica la vita grazie al singolo cavo USB Type C per collegare smartphone, tablet e notebook trasferendo sia i dati sia l'alimentazione.

Acer PM161Q offre inoltre un angolo di visualizzazione di 170°, grazie alla tecnologia IPS, così che gli utenti possano condividere i contenuti con i colleghi o un pubblico. Il monitor Acer PM1 ha inoltre in dotazione Acer VisionCare, che comprende le tecnologie Flickerless, BlueLightShield, ComfyView e Low-dimming per migliorare il comfort visivo per lunghi periodi e ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi.