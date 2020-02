Il nuovo presidente EMEA di Lenovo è Giovanni Di FIlippo

Novità 2020 nell’organigramma di Lenovo Data Center Group che ha scelto di nominare come Presidente EMEA del gruppo, Giovanni Di Filippo. Il nuovo presidente EMEA avrà l’obiettivo di guidare il business nella regione e sviluppare le relazioni con i partner e i clienti del data center.

Giovanni Di Filippo, Presidente EMEA Lenovo Data Center Group

A mio modo di vedere, la tecnologia può contribuire sempre di più allo sviluppo della società digitale se lavoriamo per mettere le persone al centro dei processi e incoraggiamo una maggiore collaborazione. Solo così la tecnologia migliorerà il lavoro e la vita quotidiana di tutti, aiutando anche ad affrontare le più grandi sfide dell’umanità.

Giovanni Di Filippo porta in Lenovo DCG una pluriennale esperienza. In vari ruoli di leadership ha guidato la trasformazione commerciale di numerose multinazionali del settore tecnologico. Prima di arrivare in Lenovo, è stato Vicepresidente (VP) EMEA per Canale, Vendite e Alleanze strategiche in Riverbed Technology, dove la sua strategia channel-first ha portato l’area EMEA a ottenere nel 2018 il riconoscimento di Geography of the Year.

Giovanni Di Filippo vive a Zurigo. Ha conseguito diversi titoli universitari in varie discipline, tra cui Banking, Business Administration, Sales e Marketing e numerosi master in ambito business in tutto il mondo. In precedenza ha ricoperto diverse posizioni come VP nell’ambito del canale e delle vendite di SAP a livello globale. Dopo un periodo come Managing Director di Cisco per l'Europa centro-orientale e la regione del Golfo Persico, ha guidato l’intera regione CEE, CIS e Middle East per un totale di 42 Paesi e 3 miliardi di dollari di fatturato. In precedenza, ha diretto la crescita in mercati internazionali di Sun Microsystems e Compaq Computers.

Più recentemente, Giovanni Di Filippo ha collaborato in qualità di consulente con diverse startup europee, favorendo una loro crescita sostenibile e aiutandole a sviluppare una struttura di vendita internazionale – questa esperienza gli ha consentito di acquisire una preziosa esperienza su agilità operativa e innovazione.

Convinto sostenitore di modelli di vendita smart che fanno affidamento sull'intero ecosistema di partner, Giovanni Di Filippo ha inventato un’innovativa architettura di business di nuova generazione nota come modello operativo di vendita rapida, oltre al modello “partner quadrant”. È particolarmente attento allo sviluppo professionale delle persone e alla creazione di team di eccellenza dedicati alla crescita di partner e clienti.