SINORA punta sullo scouting tecnologico e sui servizi a canone

SINORA si affaccia al 2020 all’insegna dello scouting tecnologico e dei servizi a canone ed effettua un primo bilancio dopo le attività di merger di luglio 2019.

L’operazione è stata accolta favorevolmente dal mercato, dai clienti e dai fornitori.

L’azienda di system integration nel mondo delle comunicazioni mission-critical e della videosorveglianza può contare oggi su 4 sedi operative (Riccione, Milano, Bologna, Roma), un team potenziato di oltre 50 dipendenti e un’offerta più estesa, che guarda non solo al settore pubblico ma anche al settore privato.

Per operare in un mercato mission-critical occorrono soluzioni tecnologiche all’avanguardia e competenze di integrazione spinte. È necessario conoscere bene le tecnologie, individuare le migliori soluzioni per risolvere specifiche problematiche e saperle integrare. Questi sono i punti di forza di SINORA che oggi può fare affidamento su un team esteso di ingegneri preposti allo scouting tecnologico, quindi all’individuazione sul mercato delle tecnologie più performanti e affidabili, attività che SINORA ha sempre svolto ma che ora assumono un ruolo più sistematico, con l’obiettivo di andare ad approcciare nuovi mercati verticali.

Sabrina Vescovi, Direttore Generale di SINORA

Andremo a sviluppare la capacità di Sinora di essere un’anticipatrice di nuove soluzioni e di nuove modalità di integrazione. Vogliamo porci come risolutori di problemi per i nostri clienti e partire quindi dalle loro esigenze per costruire progetti mirati, con le migliori tecnologie disponibili sul mercato. Grazie alla maggiore presenza sul territorio, abbiamo la possibilità di far emergere il bisogno latente di tecnologia evoluta su nuovi vertical di mercato e di andare a spiegare in questi vertical che esiste una tecnologia - quella delle comunicazioni radio professionali - che fino a oggi è stata cosiderata di nicchia, adatta solo in determinati mercati, ma che è invece replicabile su molteplici ambienti di lavoro e fondamentale per la sicurezza delle persone. La nostra esperienza storica è con la PA, con i grandi costruttori o gestori di servizi pubblici (chi gestisce autostrade, tunnel, gallerie, ecc.), ma oggi vogliamo rivolgerci anche al mercato delle operations private, quindi al mondo industry, della sanità privata, del turismo, del retail, e a tutte quelle realtà che hanno bisogno di comunicare velocemente, in ogni situazione.

Servizi a canone - Con tante tecnologie che evolvono continuamente e rapidamente non è facile per un cliente restare al passo. Spesso il cliente è frenato dal peso dell’investimento iniziale in nuovi prodotti e tecnologie, altre volte teme di acquistare nuove soluzioni che non conosce.

Per andare incontro alle esigenze dei clienti, SINORA propone un approccio «as-a-service». L’azienda propone una gamma estesa di servizi: dal noleggio di sistemi, apparati, tralicci e strumenti di controllo, alla manutenzione, a progetti e studi di fattibilità, alle pratiche ministeriali, alla gestione della privacy per impianti di videosorveglianza, fino agli studi di fattibilità.