Verizon, Stefica Divkovic è la nuova Group VP EMEA

Stefica Divkovic è stata nominata Group Vice President, Sales EMEA, diventando la responsabile generale delle attività di Global Enterprise di Verizon dell’intera area.

Stefica sarà di base a Dortmund, in Germania, e riferirà a George Fischer, Group President di Verizon Global Enterprise. Il suo nuovo ruolo è effettivo dal 1° gennaio 2020. Pantelis Astenburg è stata nominata Managing Director ad interim della regione DACH fino alla nomina del nuovo responsabile.

Passata da T-Systems a Verizon nel 2017, in precedenza Stefica ha gestito per Verizon Global Enterprise la regione DACH (Germania, Austria, Svizzera).

Stefica succede a Rich Montgomery, ex Group Vice President, International, di Verizon, che sta assumendo un nuovo ruolo nella divisione Global Integrated Solutions della compagnia.

Sono lieto che Stefica vada a ricoprire il ruolo di leader per Verizon EMEA. Ha una vasta esperienza nell’ambito del canale, del mercato verticale e della vendita di piattaforme, unita a quella in materia di trasformazione digitale, integrazione aziendale e convergenza. Sarà un vero catalizzatore per i progressi nella regione.