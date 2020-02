Wildix UCC Summit, strategie e strumenti a valore aggiunto

Wildix raduna a Barcellona e a Dallas i migliori partner delle Unified Communications e conferma il successo delle soluzioni UCC per il mondo business.

L’UCC Summit è un’occasione unica per i system integrator e i managed service provider di tutto il mondo che vogliono incrementare il business nelle UC e capire come adottare un’offerta as-a-Service completa.

Abbiamo preso parte al Wildix UCC Summit di Barcellona, leggi il nostro reportage completo.

La diffusione esponenziale dei servizi basati su Cloud richiede ai system integrator di tutto il mondo un cambio di passo immediato verso l’As a Service. Il mercato impone ritmi agguerriti e il declino del modello tradizionale rischia di lasciare sul campo molti sconfitti. Ogni anno, migliaia di aziende sono costrette a chiudere i battenti a causa della concorrenza di grandi marchi globali che “scavalcano” gli installatori per arrivare agli utenti finali con offerte Cloud. È quindi priorità che SI e MSP si uniscano sotto un marchio internazionale in grado di offrire una partnership solida e sicura, e convertano i propri clienti alle migliori soluzioni full-As a Service.

La seconda edizione del Summit dedicato al segmento delle UCC, organizzato e sponsorizzato da Wildix, ha fornito ai Partner la ricetta per combattere questo nuovo nemico. Si tratta di un mix tra tecnologia, offerte As a Service all’avanguardia e il supporto di una rete globale di professionisti presenti in tutto il mondo che si impegnano sotto l’insegna comune di una partnership forte.

Wildix è il primo sistema di UCC ad incrementare la produttività e l’efficienza di partner e clienti. Ecco perché nuove feature sono state aggiunte all’arma più potente prodotta dal team guidato da Osler: Wildix Kite è la prima soluzione professionale per la comunicazione orientata al business basata sulla tecnologia WebRTC che porta le UC direttamente al sito internet del cliente.

L’UCC Summit è anche un momento di riflessione sui modelli di business che possono garantire un futuro vincente a Managed Service Provider e System Integrator. L’as-a-service è la certezza dei professionisti di questo settore.