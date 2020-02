Axis e Allnet.Italia si alleano per implementare l’offerta

Le aziende dei settori dell’IT e della Security Axis Communications e Allnet.Italia collaboreranno per potenziare la propria offerta sul territorio nazionale. Axis Communications è player a livello mondiale nel mercato della videosorveglianza di rete, mentre Allnet.Italia è un distributore a valore aggiunto, specializzato in soluzioni innovative nell’informatica e nelle telecomunicazioni.



L’alleanza tra Axis e Allnet permetterà ad entrambe le aziende di rafforzare la propria offerta e di sviluppare nuove soluzioni per il mercato, grazie a un approccio condiviso, organico e strutturato, basato su un processo di vendita a valore e a progetto.

Innovativa per natura, Axis amplia continuamente la propria offerta. La partnership con un distributore flessibile come Allnet potrà quindi contribuire alla crescita dell’azienda nei segmenti di mercato emergenti come quelli dell’Audio, del Controllo Accessi e nell’ambito Smart Cities, oltre al consolidamento in quelli storici come la videosorveglianza e la protezione perimetrale.

Allnet.Italia si distingue nel panorama distributivo grazie alla propria specializzazione: oltre all’ampia offerta di prodotti, propone una serie di servizi utili alla crescita e all’evoluzione del business verso le nuove frontiere dell’IT. Nata nel 2000 a Bologna, si interfaccia con system integrator, ISP, installatori e rivenditori certificati diventando un “Business Incubator with Channel” di soluzioni per l’intero territorio italiano e il sud Europa, sempre in continua evoluzione ed espansione.

Roberto Briscese, Distributor account manager Axis Communications Italia

Allnet ha una solida presenza sul mercato sia dal punto di vista territoriale, grazie a una rete commerciale presente in tutta Italia, che consulenziale. Avvalendosi di competenze tecniche su soluzioni integrate e convergenti, Axis potrà rafforzare la propria posizione nei settori di mercato più consolidati come Retail e Transportation e puntare a quelli di recente espansione come Healthcare, Education e Hospitality.