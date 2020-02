Acer CB2, monitor professionali per i prosumer

Caratterizzati da design e da prestazioni a livello professionale, Acer presenta i monitor CB342CKC e CB282K in 4K, indirizzati a un’utenza prosumer di fascia alta. La precisione del colore e la nitidezza visiva dei monitor Acer CB2 sono dovute alla più recente tecnologia di visualizzazione.

Grazie a una solida base in acciaio inossidabile, questi monitor si possono facilmente inclinare e ruotare per regolare l'altezza in un attimo. Il design a sgancio rapido consente di separare il monitor dal supporto per montarlo a parete con l'aggancio VESA.

I monitor In-Plane Switching ZeroFrame visualizzano immagini e colori a risoluzione 4K e con tecnologia HDR 10. Il design ZeroFrame rimuove virtualmente le cornici del display per un effetto visivo d'impatto mentre il nitido display 4K UHD da 16:9 ha una risoluzione fino a 3840 X 2160, quattro volte superiore a quelli degli schermi Full HD.

La tecnologia Vesa DisplayHDR crea livelli più profondi di contrasto in bianco e nero, garantendo una maggiore immersione nella riproduzione realistica delle immagini. Le scene più luminose brillano di dettagli, mentre in quelle più buie i dettagli tipicamente in ombra vengono migliorati per una maggiore luminosità generale, mostrando i colori come sono realmente. Con Radeon FreeSync la frequenza di visualizzazione dei fotogrammi durante i giochi è determinata dalla scheda grafica, non dalla frequenza di aggiornamento fissa del monitor. In questo modo elimina il tearing e si ottiene un'esperienza di gioco molto fluida.

Il monitor Acer CB342CKC vanta anche un Visual Response Boost (VRB) di 1ms, che si traduce in artefatti meno evidenti nelle immagini in rapido movimento. Connessione tre in uno per un uso semplice e professionale, design ergonomico Il monitor Acer CB342CKC è semplice da collegare grazie a una porta USB 3.1 Type-C che permette di connettere smartphone, tablet o notebook con un unico cavo, che trasferisce contemporaneamente sia i dati sia l'alimentazione.

Entrambi i monitor Acer CB2 dispongono anche del software Acer Display Widget. La funzione Split screen permette facilmente di dividere lo schermo in diverse aree. Gli utenti possono attivarla con un tasto di scelta rapida o tramite il menu di impostazione, rendendo lo spazio di lavoro il più pulito ed efficiente possibile. Comfort e protezione I monitor della serie Acer CB2 offrono un angolo di visione di 178° che permette di vedere perfettamente i colori da ogni angolazione.

Tutti i monitor sono dotati di Acer VisionCare, che comprende le tecnologie Flickerless, BlueLightShield, ComfyView e a basso oscuramento, per migliorare il comfort di visione per lunghi periodi e ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi.