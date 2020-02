Cisco: ecco le nuove funzionalità di Webex Assistant

Durante Cisco Live Europe, Cisco ha lanciato le nuove funzionalità della soluzione Webex Assistant for Webex Meetings, ora potenziata dalla tecnologia di Voicea. Webex Assistant for Meetings è il primo assistente digitale per le riunioni in azienda. Grazie ad esso, i comandi vocali automatizzano le attività di routine delle riunioni (come prendere appunti, trascriverli e verificarli) in modo che i partecipanti possano concentrarsi sul meeting.

Non solo è possibile visualizzare i sottotitoli e trascrivere in tempo reale ciò che viene detto, ma anche dire a Webex quali sono i punti da evidenziare. Le trascrizioni registrate sono consultabili sia all'interno della riunione, ma anche tra le riunioni. Inoltre è possibile creare elenchi delle attività da portare avanti con il relativo owner in modo che tutti abbiano bene presente chi si è impegnato a fare cosa. E, grazie al sistema di tag degli oratori, è possibile sapere chi sta parlando durante la riunione. Inoltre, nuove funzionalità post-riunione consentono di modificare e condividere facilmente tutte le attività della riunione.

Tra le caratteristiche più interessanti:

Trasformare le conversazioni in iniziative concrete significa creare incontri più mirati e un maggior coinvolgimento. Non è più necessario prendere appunti durante un meeting, lo farà Webex. Basta scorrere i punti salienti della riunione per vedere cosa è stato deciso, evitando così di dover ascoltare la registrazione del meeting durante il fine settimana. Tutto ciò grazie al sistema di trascrizione più accurato oggi disponibile sul mercato, con un tasso di errore migliore di circa il 20% rispetto alle soluzioni della concorrenza. Le trascrizioni e i sottotitoli in tempo reale permettono di organizzare incontri accessibili a tutti, in particolare ai partecipanti non udenti. Massima tranquillità grazie alla soluzione di trascrizione più sicura disponibile sul mercato. Cisco è l'unico vendor di soluzioni di Collaboration con una gestione interna dei dati - nessuna terza parte è coinvolta.

Sri Srinivasan, Senior Vice President e General Manager, Team Collaboration di Cisco

Gli utenti di Voicea hanno riferito di aver risparmiato più di sei ore alla settimana per utente grazie a riunioni più efficaci e funzionali - e gli utenti di Webex non potranno che ottenere risultati simili. Siamo entusiasti di portare questa e altre funzionalità cognitive agli oltre 300 milioni di utenti che già serviamo con le soluzioni Cisco per la Collaboration. Questa tecnologia cambierà radicalmente la modalità con cui offriamo esperienze altamente personalizzate e trasformerà il nostro modo di lavorare.

Nell’ambito di Cisco Live Europe ha anche stati annunciati gli aggiornamenti: