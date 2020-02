La trasformazione digitale inizia con una stampante Canon

La gamma imageRunner Advance DX di Canon permette di digitalizzare, archiviare, recuperare documenti migliorando la produttività e integrando stampa e digitale. L'ambiente di lavoro sta cambiando rapidamente. Grazie alle formule di smart working, i dipendenti possono lavorare dove e quando vogliono.

Oggi più che mai, dunque, è fondamentale essere agili nel proprio approccio alla gestione delle informazioni. Il nostro portfolio evolve oltre la pura tecnologia di stampa e scansione, con lo scopo di creare "hub" adattabili alla trasformazione digitale in atto.

Taz Nakamasu, Vicepresidente esecutivo di B2B Document Solutions presso Canon Europe

I nostri dispositivi non sono più un'unità isolata posta sul pavimento dell’ufficio, ma costituiscono ora un hub intelligente, completamente integrato con le infrastrutture aziendali esistenti. Rispondendo alle richieste del mercato, la gamma imageRunner Advance DX è progettata appositamente per migliorare l’efficienza del luogo di lavoro, garantendo al contempo i documenti e le informazioni fondamentali per l'azienda.

Trasformare la produttività

Il business moderno è dinamico e si richiedono soluzioni tecnologiche innovative per stare al passo con i tempi. Con la gamma imageRunner Advance DX, digitalizzare, archiviare e recuperare documenti non è mai stato così facile. Semplificando i flussi di lavoro dei documenti durante tutto il loro ciclo di vita, la nostra avanzata scansione duplex ad alta velocità elimina l'admin non necessario acquisendo informazioni in modo accurato, sicuro e in tempi record. Le attività extra come la denominazione, il salvataggio, gli accessi di terze parti e il salvataggio in batch ora sono tutte automatizzate. Dì addio a flussi di lavoro lenti e macchinosi e dai il benvenuto alla produttività!

Integrazione cloud flessibile

Sei nuovo sul cloud? O hai già implementato delle soluzioni? La gamma imageRunner Advance DX è pronta a supportarti, qualunque sia l’assetto della tua realtà aziendale. Grazie a una più stretta integrazione tra il nostro software e hardware, ora è più semplice accedere alle nostre soluzioni cloud per gestire contenuti e output. uniFLOW Online Express è ora integrato nel dispositivo e pronto per l'uso, secondo le tue necessità, ovunque e in qualsiasi momento: ad esempio, è possibile eseguire l'aggiornamento a uniFLOW Online per beneficiare di ulteriori funzionalità in cloud per la scansione avanzata, la sicurezza dei documenti e dashboard di reporting aggiuntivi.

Usi una piattaforma software diversa? Non c’è problema. imageRunner Advance DX è compatibile con molte piattaforme di terze parti, tra cui PaperCut, Kofax e ora Concur.

Sappiamo che la forza lavoro di oggi è di natura mobile. Pertanto, abbiamo creato una serie di dispositivi in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in termini di connettività cloud e collaborazione efficiente. La gamma imageRunner Advance DX è un esempio positivo di collaborazione efficiente tra team remoti, poiché consente ai lavoratori di accedere alle informazioni e ai processi ovunque si trovino.

...Le aziende non si affidano più solo alla carta. Ecco perché i nostri dispositivi non sono solo stampanti. Che siate una banca o un rivenditore, una PMI o un'impresa, offriamo una tecnologia scalabile, progettata per gestire al meglio le informazioni in un mondo ormai digitale.

La nostra tecnologia si evolve, insieme ai nostri clienti. La gamma imageRunner Advance DX rappresenta il culmine di anni di innovazione: essa riunisce tutti i progressi in termini di produttività, collaborazione, resilienza contro gli attacchi informatici, efficienza e affidabilità in un'unica serie rivoluzionaria. È proprio per questo Keypoint Intelligence ci ha riconosciuto nella sua linea di multifunzioni BLI 2020 dell'anno per la nostra imageRunner Advance DX.