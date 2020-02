Marco Misitano è il nuovo CTO di Exclusive Networks

Exclusive Networks nomina Marco Misitano quale nuovo CTO; il manager dovrà accelerare la crescita in ambito cybersecurity e cloud attraverso il canale di partner.

Misitano vanta oltre venti anni di esperienza professionale in Information Security e Technology in aziende multinazionali di primo piano.

Prima di Exclusive Networks ha trascorso 18 anni in Cisco, periodo nel quale si è affermato come esperto indipendente in Sicurezza Informatica in Italia e all’estero. Inizialmente è stato Consulting Engineer di riferimento per la Security in Italia e successivamente si è occupato dell’introduzione nel mercato EMEAR di nuove tecnologie ICT sempre con grande attenzione agli aspetti di information security e normativi. Durante la sua permanenza in Cisco ha gestito processi e persone in ambito internazionale.

Prima di Cisco è stato il Responsabile Tecnico di McAfee Italia dopo una permanenza nella sede di Amsterdam della società.

È stato fra i primi professionisti in Italia a conseguire la certificazione CISSP di (ISC)² nel 2002, a cui ne sono seguite altre nel corso della sua carriera professionale. Oggi è Presidente del Capitolo Italiano di (ISC)² e membro del consiglio direttivo di CLUSIT – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.

Marco Misitano

Training, servizi professionali, brand di assoluto prestigio ed enorme potenziale: Exclusive Networks è una realtà esplosiva e per me è un onore guidarne la struttura tecnica.