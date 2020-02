DiskStation DS2419+, storage scalabile per le imprese

Synology DS2419+ è un NAS desktop a 12 bay altamente scalabile e pensato per soddisfare l’esecuzione rapida di attività eterogenee.

La macchina adotta una CPU Atom C3538 a 2,1 GHz, un processore quad core a 64 bit capace di gestire sino a 32 GByte di RAM e messo a punto per offrire buone performance generali, associate a un consumo energetico modesto.

Oltre ai 12 drive da 3,5”, il sistema può essere espanso con ulteriori 12 unità semplicemente collegando l’array esterno DX1215.

Internamente, lo slot PCI Express 3.0 permette al DS2419+ di supportare l’installazione di un adattatore SSD M.2 o una NIC 10GbE per una cache di sistema a elevato IOPS e una trasmissione dati ultraveloce.

Questa NAS adotta il file system BTRFS e mette a disposizione avanzate tecnologie di archiviazione e snapshot ottimizzati per prevenire il danneggiamento dei dati e ridurre i costi di manutenzione. Oltre a garantire un'integrità di alto livello dei dati, offre anche strumenti di ripristino e protezione dati flessibile ed efficiente.

È possibile beneficiare di una cartella condivisa flessibile e un granulare sistema di gestione “quota utente”, per un controllo completo dello spazio occupato da tutti gli account utente e dalle cartelle condivise.

In più, Snapshot Replication offre una protezione dei dati pianificabile e di conservazione della capacità di archiviazione con 1,024 backup di cartelle condivise e 65,000 istantanee di sistema.

Come ben sappiamo, tra le funzionalità estese di BTRFS c’è la riparazione automatica del file system. Parliamo di un particolare importante che consente di mantenere integro l’ambiente di lavoro, così come tutti i file immagazzinati. I documenti potranno essere ripristinati in modo specifico, a livello di singolo file e cartella.

Synology DS2419+ integra varie applicazioni di backup in un'interfaccia utente intuitiva, offrendo tecnologie di archiviazione durevoli per tutelare i tuoi dati preziosi su qualsiasi dispositivo.

Active Backup for Business - Centralizza le attività di backup per VMware, Windows e file server. Ripristina qualsiasi contenuto velocemente e affidabilmente, quanto ti occorre. (leggi il nostro approfondimento su Active Backup for Business).

Hyper Backup - Per garantire la sicurezza dei dati, il backup completo può essere eseguito su una cartella condivisa locale, un dispositivo esterno, un altro Synology NAS, un server rsync oppure un cloud pubblico.

Synology Drive - Proteggi il tuo computer con Synology Drive Client. Esegui facilmente backup dei dati in tempo reale e il recupero dei file point-in-time.

Active Backup for Office 365 / G Suite - Soluzione di backup on-premise con una dashboard centralizzata. Ottimizza l’efficienza dello storage con una tecnologia di deduplica a livello di blocco e istanze.

Lato security, Synology DiskStation Manager (DSM) offre avanzate misure di sicurezza per la protezione da improvvise perdite di dati e potenziali violazioni della sicurezza. Tra queste, il consulente per la sicurezza, in grado di analizzare le impostazioni di sistema, la robustezza della password, le preferenze di rete e di eliminare eventuali malware.

AppArmor consente il miglioramento a livello kernel blocca i programmi malevoli dall’accesso non autorizzato alle risorse di sistema. Analogamente, la crittografia AES a 256-bit permette di proteggere cartelle condivise e trasmissioni dei dati dati da accessi non autorizzati.

Synology offre inoltre la verifica in due passaggi, la generazione di una password temporanea (OTP) a sei cifre sul dispositivo mobile impedisce a terzi di accedere al DSM.

La personalizzazione del livello di affidabilità nel Centro pacchetti per evitare l'installazione dei pacchetti dalle risorse non attendibili proteggendo il NAS da file di pacchetti sconosciuti o manomessi.

Per questi e molti altri motivi, Synology DS2419+ rappresenta una scelta indicata per aziende che devono irrobustire la server farm, per potenziare il backup e l’esecuzione di VM. Lo spazio di archiviazione Synology iSCSI supporta completamente diverse soluzioni di virtualizzazione per migliorare l'efficienza lavorativa con una semplice interfaccia di gestione. L'integrazione di VMware vSphere 6 e VAAI aiuta a ridurre le operazioni di archiviazione e ottimizzare l'efficienza di calcolo. Windows Offloaded Data Transfer (ODX) velocizza il trasferimento dei dati e la velocità della migrazione. Il supporto per OpenStack Cinder trasforma il Synology NAS in un componente di archiviazione basato sul blocco.