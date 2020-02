Sicurezza e autonomia per i mobile worker: Lenovo ThinkPad T495s

Pagina 1 di 4

Lenovo ThinkPad T495s è un robusto compagno di lavoro per chi necessita prestazioni solide, autonomia estesa e avanzate caratteristiche per la sicurezza.

Questo modello adotta una architettura AMD Ryzen mobile e si propone come notebook altamente versatile per i professionisti che si trova a dover elaborare un variegato quantitativo di documenti. Il T495s si presta infatti alle consuete attività office ma, grazie alla versatile piattaforma multi-core AMD e alla GPU integrata Radeon Vega 10 Graphics, è in grado di gestire in modo efficiente software mid-range per la grafica, l’editing video e audio.

Nel complesso, l’intera piattaforma appare equilibrata e potente.

Il guscio esterno, conforme al canonico design ThinkPad, si distingue per uno spessore di appena 16,1 mm, per un peso complessivo di 1,31 Kg.

Lenovo ha lavorato intensamente per offrire un’esperienza mobile appagante, anche dal punto di vista della trasportabilità. ThinkPad T495s è molto robusto ma, al contempo, particolarmente leggero e capace di resistere alle sollecitazioni della vita moderna.

Merito dello chassis in materiali compositi. La cover del display è infatti costituita da polimeri rinforzati in fibra di carbonio (Carbon fiber reinforced polymer o CFRP Hybrid), mentre il corpo principale e il fondo sono realizzati in magnesio e alluminio.

Il corpo del T495s vanta dunque una solidità superiore alla media e una marcata rigidità torsionale. La capacità della macchina di sostenere un certo “maltrattamento” è certificata dal superamento dei rigidi test di grado militare MIL-STD-810G.

Per quanto riguarda l’architettura interna, che andremo ad analizzare in dettaglio più avanti, questa gamma ThinkPad è declinata su tre prodotti. Il modello d’attacco del listino, disponibile a 999,00 euro adotta una CPU Ryzen 5 Pro, affiancato da 8 GByte di RAM e uno storage M.2 da 256 GByte (OS Windows 10 Home).

La soluzione intermedia sfrutta la medesima struttura, ma integra un display con luminosità maggiorata e sistema operativo Windows 10 Pro (1.189,00 euro).

La variante in prova rappresenta il top del listino, con minime differenze rispetto al modello in vendita.