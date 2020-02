Studi professionali, accordo TeamSystem e MpO & Partners

TeamSystem e MpO & Partners stringono una partnership per fornire un’ampia gamma di servizi di consulenza necessari per la crescita degli studi professionali. L’intesa tra TeamSystem e MpO & Partners prevede la creazione di una sinergia tra le due società con l’obiettivo di fornire servizi di consulenza per il perfezionamento di eventuali cessioni, acquisizioni e aggregazioni di studi professionali che si avvalgono dei software gestionali targati TeamSystem.

L’attività di consulenza si estende in diversi campi specifici, come quello legale, finanziario e societario, e comprende lo scouting di nuove opportunità di business, oltre al supporto nell’individuazione degli strumenti di credito più idonei al perfezionamento delle relative operazioni.

TeamSystem è il leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti. L’azienda - fondata a Pesaro e con 40 anni di storia - nel 2018 ha fatto registrare un fatturato pari a 356,1 milioni di euro. TeamSystem può contare su una rete di oltre 550 strutture tra software partner e sedi dirette al servizio di 1,4 milioni di clienti che operano sulle sue piattaforme digitali e in Cloud.

Con quartier generale a Milano e rappresentanze a Roma, Napoli, Modena e Catania, MpO & Partners vanta un expertise nelle M&A e nelle aggregazioni di studi professionali che non ha competitor in Italia, 12 anni di esperienza e oltre 500 operazioni gestite in qualità di Advisor.

Daniele Lombardo, Direttore Marketing e Digital di TeamSystem

Lavoriamo ogni giorno a stretto contatto con aziende e professionisti alla creazione di progetti digitali sempre più mirati e di ultima generazione”, Incrementare la competitività degli studi professionali italiani è uno dei nostri pillar strategici principali. La collaborazione che abbiamo perfezionato con MpO & Partners è perfettamente in linea con questa filosofia e ci permette di arricchire la nostra value-proposition nel settore di riferimento.