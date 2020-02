Digital innovation, intervista a Pier Francesco Geraci di Traction

Pier Francesco Geraci, CEO di Traction, ci racconta la vision dell’azienda e le strategie per continuare a crescere nel segmento marketing e formazione.

- Come si posiziona Traction, oggi, sul mercato italiano?

Traction è un partner a 360 gradi su tutta la filiera dell'innovazione e del Digital.

Ci occupiamo di Marketing Online, di Formazione nel Digital, Sviluppiamo Tools di Marketing e supportiamo le aziende a riposizionare le loro offerte in chiave Digital.

Insomma un One-Stop-Shop per servire un mercato in fortissima crescita, pieno di aziende molto indietro su questo fronte che nei prossimi anni o si adegueranno o spariranno!

- Quale segmento reputate maggiormente strategico in ottica di sviluppo del Vostro business? Perché?

Per ovvi motivi numerici e di concorrenza, noi ci posizioniamo principalmente sul segmento delle PMI. Sono tantissime ma non sono ancora servite con i livelli di professionalità necessari e rappresentano il tessuto industriale italiano, secondo me sono il futuro del mercato devono solo approfittare delle opportunità offerte dal Digital con l'aiuto di professionisti che fanno questo da anni, lo studiano, lo insegnano e lo fanno ogni giorno.

Sono queste le caratteristiche che contraddistinguono Traction dall'innumerevole numero di agenzie web, dai freelance, dai leggendari e inutili Coach e da chi ha fatto 100.000 euro su Facebook, investendone 5.000 e si fa le foto da Dubai.

- Quali sono i Vostri focus e le strategie di sviluppo per il 2020?

Nel 2020 abbiamo l'obiettivo di trasformare la nostra avventura che ha solo 2 anni in una PMI. Il 2020 è per noi un anno di cambiamento: da piccola realtà basata sulle competenze dei Founder, inizieremo il processo per diventare una vera e propria azienda, basata su Metodologie e Talento anche se il nostro vero obiettivo è aiutare il più ampio numero di aziende a sfruttare le opportunità del Digital. Ci alziamo con questo scopo, eccitati per quello che faremo oggi per i nostri clienti, lo facciamo con professionalità, passione e amicizia. Andiamo a letto sicuri di aver dato il meglio di noi.

- Traction Tool, cos'è?

Traction Tools è la divisione di Traction che si occupa di strumenti di Marketing Automation. Con questi Tools i nostri expert creano campagne automatizzate, multi-fase, multi-canale e hypersegmentate sul singolo cliente aumentando così le performance generali. Questa tipologia di servizio diventa quindi accessibile anche alle piccole e medie imprese che hanno budget limitati, ma che richiedono le potenzialità delle grandi suite software. Una strategia che ci permette di erogare servizi e prodotti ad altra qualità ma a prezzi da PMI.

- Traction Manager, chi è?

Traction Manager è un termine tutto nostro. Lo abbiamo inventato noi perché siamo i primi al mondo a fare questo tipo di lavoro. Il Traction Manager è un senior del mondo Digital, ha 20 anni di esperienza e ne ha viste di tutti i colori, dalle Startup alle grandi aziende, in Italia e all'estero. Insomma un super consulente di Digital Marketing con un taglio molto operativo, orientato alle performance e che lavora alla velocità della luce. Il Traction Manager prepara il progetto per i nostri clienti, ne segue la parte strategica e coordina tutto il team di progetto, normalmente composto da Traction Experts e Traction Assistants... insomma in ogni ruolo c'è la parola Traction!

- In cosa consiste la Digital Education di Traction?

Oggi le imprese che vogliono avere successo non possono permettersi di ignorare il mondo digitale. Proprio qui interviene la Digital Education di Traction con programmi di formazione sul Digital per piccole e grandi aziende ma anche per imprenditori e Start-up. Li formiamo con una tecnica super innovativa: insegniamo quello che noi stessi abbiamo fatto ieri.

Infatti, grazie all'unione della Traction Academy con la Traction Management, i nostri esperti sono in grado di spiegare ai partecipanti tutte le strategie, le tecniche e le performance del lavoro che abbiamo svolto per i nostri clienti il giorno prima.