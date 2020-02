TP-Link Tapo 100, la presa smart ultracompatta

La crescita dei dispositivi domestici connessi anche in Italia ha convinto TP-Link ad ampliare la propria gamma per la smart home con la presa smart Tapo P100. Per rispondere alle esigenze di un pubblico eterogeneo, e soprattutto a quelle di coloro che si affacciano a piccoli passi a questo mondo, per il 2020 il portfolio TP-Link vedrà nuovi prodotti in uscita, rispettando il principio dell’ottimo rapporto qualità/prezzo che contraddistingue da sempre il brand.

La smart home è alla portata di tutti grazie all’app TP-Link Tapo

La prima novità in ordine di tempo riguarda la gamma Tapo, la linea di dispositivi smart entry-level arrivata sul mercato italiano a settembre 2019 con la videocamera di sicurezza Tapo C200. La new-entry Tapo P100 è una mini presa smart Wi-Fi con un concentrato di prestazioni che non hanno nulla da invidiare a quelle dei brand di fascia alta. Si tratta del dispositivo che rappresenta forse il modo più semplice per approcciarsi al concetto di smart home, perché permette di rendere intelligenti tutti gli oggetti alimentati ad elettricità presenti comunemente in ogni casa.

I punti di forza di Tapo P100 partono dal design, compatto e lineare, pensato per ottimizzare gli spazi ed integrarsi in modo discreto ed elegante in ogni ambiente, senza ostacolare l’utilizzo delle prese adiacenti. Dal punto di vista delle prestazioni Tapo P100 è un prodotto versatile e semplicissimo da utilizzare.

Grazie all’app TP-Link Tapo - progettata per controllare tutti i dispositivi dell’ecosistema smart home della gamma - l’utente può gestire diversi scenari, sia da casa che da remoto, direttamente dal proprio smartphone/tablet e sempre in totale sicurezza. La presa smart permette di accendere o spegnere i dispositivi elettrici ad essa collegati anche quando non si è a casa. Ad esempio è possibile accendere il boiler prima di rientrare a casa o spegnere una lampada dimenticata accesa una volta usciti.

Altre due funzionalità importanti sono la “Programmazione” e il “Timer”, grazie alle quali è possibile creare agende giornaliere o settimanali e countdown per pianificare anche i gesti più semplici, come accendere il bollitore dell’acqua per la colazione del mattino o spegnere l’impianto di irrigazione dopo un’ora dall’accensione. La quotidianità sarà così ancora più smart. Un altro grande vantaggio di Tapo P100 è quello di poter gestire in modo più efficiente i consumi energetici ed evitare gli sprechi, ottenendo così un notevole risparmio in bolletta.

Inoltre, per una sicurezza ulteriore TP-Link ha dotato il dispositivo della “Modalità assenza”, con la quale è possibile simulare la propria presenza in casa grazie all’attivazione in modo casuale di dispositivi elettrici, come l’impianto audio per riprodurre musica o l’accensione delle lampade presenti in casa. Un escamotage perfetto per tenere lontani i ladri!

La configurazione di Tapo P100 è molto semplice e avviene tramite la Tecnologia Bluetooth onboarding, non è necessario nessun hub aggiuntivo e tutte le impostazioni possono essere condivise tra i membri della famiglia, per avere tutto a portata di app. Infine, la compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant agevola ulteriormente l’utilizzo del dispositivo, che può essere controllato anche tramite i comandi vocali.