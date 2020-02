Galaxy Z Flip, vetro flessibile e form factor compatto

Galaxy Z Flip è l’innovativo smartphone pieghevole di Samsung; il device vanta l’adozione di uno speciale vetro flessibile e offre un’ergonomia unica.

Il terminale vanta un display da 6,7” che si ripiega in un form factor elegante e compatto.Progettato con un innovativo sistema di chiusura e un’interfaccia utente dedicata, Galaxy Z Flip offre nuovi modi per catturare, condividere e sperimentare i contenuti, il tutto a mani libere. Dal design elegante alle infinite possibilità di scatto, Galaxy Z Flip apre un nuovo decennio di innovazione per i dispositivi mobili pieghevoli.

Galaxy Z Flip è dotato di un Infinity Flex Display con vetro flessibile Ultra Thin Glass (UTG) sviluppato da Samsung, che lo rende più sottile e gli conferisce un look sofisticato finora impensabile per un dispositivo pieghevole. Inoltre, l’Infinity-O display con foro centrale elimina la presenza del notch, offrendo per la prima volta in un dispositivo Samsung un rapporto 21.9:9 e assicurando la massima fruibilità dei propri contenuti preferiti, senza distrazioni.

La cerniera di Galaxy Z Flip adotta un meccanismo sofisticato, che garantisce una chiusura del dispositivo fluida e stabile. Galaxy Z Flip può rimanere aperto in diverse angolazioni, come lo schermo di un laptop. La cerniera nascosta integra anche una struttura in fibre di nylon che previene l’ingresso di sporcizia e polvere nel dispositivo.

Galaxy Z Flip può rimanere aperto praticamente in qualsiasi angolazione, una nuova prospettiva per i selfie e un nuovo modo di comunicare, il tutto senza dover usare le mani.

Samsung ha collaborato con Google per progettare One UI con la modalità Flex: un’esperienza utente personalizzata per l’esclusivo form factor di Galaxy Z Flip. Quando il dispositivo è in modalità Flex (aperto ad angolo retto), il display si divide automaticamente in due schermi da 4 pollici, in modo da poter visualizzare facilmente immagini, contenuti o video nella metà superiore del display e controllarli nella metà inferiore.

Il terminale può essere appoggiato su una superficie in modo da avere ancora più possibilità di scatto, ovunque ci si trovi: da foto di gruppo con autoscatto a vivaci contenuti notturni. È possibile creare contenuti per i social media dalla migliore angolazione, a mani libere, senza treppiede. Cattura video con Hyperlapse Notturno o scatti vividi in condizioni di scarsa luminosità con la funzione Notte, senza usare il flash. Basta aprire il dispositivo e posizionarlo su un tavolo. Quando è chiuso, puoi scattare velocemente selfie di alta qualità con una sola mano utilizzando la fotocamera posteriore senza aprire lo smartphone. È possibile anche registrare video con un formato 16:9, perfetto per i social media.

Che Galaxy Z Flip sia chiuso, in Modalità Flexo aperto, si è certi di non perdere mai un messaggio, una chiamata o un promemoria. Quando è chiuso, è possibile controllare a colpo d’occhio data, ora e stato della batteria sul display esterno.

Lo smartphone Samsung può operare in multitasking con la finestra Multi Attiva: è semplicemente necessario aprirla per trascinare e rilasciare le app da utilizzare. È possibile, ad esempio, scorrere un articolo sulle ultime tendenze nella metà superiore, mentre si fanno acquisti in quella inferiore .

Galaxy Z Flip sarà disponibile in quantità limitate nelle colorazioni Mirror Purple e Mirror Black a partire dal 14 febbraio 2020 ad un prezzo consigliato di euro 1.520,00.