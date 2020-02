Aikom e Cambium, al via il roadshow per parlare di Wi-Fi

Aikom Technology, in collaborazione con Cambium Networks ed Ekahau, sostiene attivamente la progettazione e realizzazione di reti Wi-Fi complesse e sicure.

Il roadshow dedicato si rivolge a system integrator, installatori, VAR, ma anche ad aziende di assistenza e di installazione di impianti elettrici, telefonici e di sicurezza.

“Pensare Wi-Fi” è il claim lanciato per l’iniziativa organizzata da Aikom e dalle aziende sponsor, che toccherà cinque città nel corso del 2020, dal Nord Italia al Sud alle isole, appuntamenti pensati per chiarirsi le idee sul futuro della connettività, fare il punto sulle competenze e gli strumenti tecnici e commerciali da acquisire per affrontare il nuovo protocollo Wi-Fi ax (noto come Wi-Fi 6) e l’avvento del 5G.



Si parte da Catania il 21 febbraio per proseguire a Napoli 12 marzo, Bologna 25 giugno, Milano 7 ottobre e Roma, 29 ottobre.

In ogni appuntamento si partirà da un’analisi delle scelte strategiche legate allo sviluppo di prodotto portate avanti nell’ultimo anno da un produttore leader come Cambium Networks – riconosciuto a livello mondiale come specialista di soluzioni wireless a banda larga punto-punto e punto multipunto e oggi sempre più protagonista nel mercato delle soluzioni Wi-Fi sicure e scalabili – e si analizzerà l’ecosistema di soluzioni e servizi ideale per supportare un modello di lavoro fortemente orientato alla progettazione predittiva.

Ad ogni tappa, sarà sorteggiato fra i presenti un access point indoor cnPilot Cambium e tutti i partecipanti riceveranno un voucher del valore di euro 300,00 per ricevere un progetto completo con Ekahau, sviluppato da un tecnico specializzato.