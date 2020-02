OKI MC883, il multifunzione smart per stampe di qualità

Il multifunzione A3 a colori OKI MC883 offre un elevato grado di personalizzazione, per una gestione flessibile dei documenti e velocità di stampa sino a 35 ppm.

Dotato di tecnologia LED digitale di OKI, il modello MC883 produce immagini a colori di qualità. La risoluzione nativa di 1.200 x 1.200 DPI consente di realizzare documenti ad alta definizione, dall’A6 ai banner da 1,3 metri di lunghezza, con grammature fino a 256 g/mq.

Ideale per gli ambienti aziendali più esigenti, MC883 offre funzionalità di stampa, scansione e copia di alta qualità e per volumi elevati, grazie alla tecnologia LED digitale di OKI. Oltre alla funzionalità di pinzatura integrata per unire fino a 20 fogli, MC883 offre due vassoi di uscita, una capacità massima carta di oltre 2.000 fogli e velocità di stampa fino a 35 ppm.

Il nuovo MFP intelligente è inoltre dotato di funzionalità di gestione documenti e scansione complete, con velocità di scansione elevate fino a 50 ipm e un alimentatore automatico fronte/retro (RADF) da 100 fogli per la copia, scansione e invio tramite fax dei documenti fronte/retro.

Semplice da configurare, utilizzare e manutenere, senza la necessità di un tecnico. Grazie a una guida con istruzioni complete e a materiali di consumo che possono essere sostituiti rapidamente e in tutta facilità (compresi fusore e cinghia), il modello MC883 è stato progettato con un design ergonomico pensato specificamente per l'utente. Inoltre, il suo display touchscreen a colori da 7" è totalmente personalizzabile e consente di creare e registrare facilmente Job Macro personalizzate, salvandole sulla schermata iniziale per un rapido accesso, velocizzando le operazioni più frequenti.

Per ottimizzare i processi aziendali che richiedono un uso intensivo di documenti e migliorare la produttività, la flessibile piattaforma sXP (smart Extendable Platform) di OKI offre una perfetta integrazione tra il modello MC883 e le soluzioni di terze parti, quali ad esempio PaperCut MF e Drivve Image, oltre all'esclusivo software SENDYS Explorer di OKI.

Ideale per le piccole aziende, ma anche per l'utilizzo aziendale all'interno di un'ampia gamma di settori, ad esempio l'edilizia, il settore medico-sanitario e l'organizzazione di servizi professionali, la piattaforma sXP fornisce ai nostri partner la flessibilità necessaria per creare soluzioni adatte ai dispositivi OKI, aiutandoli a trovare la soluzione giusta per specifici requisiti ed esigenze del settore.

SENDYS Explorer è un potente software All-in-One esclusivo di OKI, in grado di accrescere l'efficienza tramite la digitalizzazione, la condivisione e la gestione di tutti i documenti in maniera flessibile e sicura. Integrato negli MFP intelligenti di OKI, SENDYS Explorer offre un accesso tramite browser Web, consentendo agli utenti all'interno dell'azienda di acquisire e gestire i documenti in modo sicuro. Tra le funzionalità aggiuntive offerte vi sono il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), le funzionalità da email a fax, inoltro, conversione e caricamento file. SENDYS Explorer consente inoltre agli utenti di accedere privatamente ai propri file, cercare parti di testo all'interno dei contenuti del documento, nonché di tenere traccia dello stato di tutti i processi sottoposti a scansione tramite l'archivio di documenti.